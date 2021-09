Rokotuskattavuus ensimmäisen rokoteannoksen osalta on 83,7 prosenttia – Manner-Suomen paras koronatilanne on Kainuussa

Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 69,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen rokotteen saaneiden määrä on noussut eilisestä vain muutamalla sadalla. THL:n mukaan alkuviikon luvut ovat tyypillisesti pienempiä kuin loppuviikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaksi rokoteannosta on tähän mennessä saanut noin 3,38 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,7 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut yli 4,09 miljoonaa ihmistä.

Uusia koronatartuntoja on raportoitu tänään 409. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 623 tartuntaa, mikä on 1 580 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin todettiin 7 203 tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan. Kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt koko maassa reilut 101. Edellisellä kahden viikon jaksolla luku oli noin 130.

Suurinta ilmaantuvuus on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (noin 160) ja Satakunnassa (noin 155). Paras koronatilanne on puolestaan Ahvenanmaalla, jossa ilmaantuvuusluku on noin seitsemän. Manner-Suomessa ilmaantuvuus on pienintä Kainuussa, jossa luku on vajaat 17.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 140 087.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa tähän mennessä yhteensä 1 072.

Sairaala- ja tehohoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrät THL päivittää maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.