Romanian pääministeri hävisi luottamusäänestyksen – hallitus kaatui

Romanian parlamentti hyväksyi tiistaina odotetusti epäluottamuslauseen maan EU-myönteistä pääministeriä Ilie Bolojania vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Epäluottamusta esittivät sosiaalidemokraatit (PSD) ja äärioikeistolainen AUR-puolue. Se hyväksyttiin parlamentissa selvin luvuin.

Tuoreeltaan ei ollut selvää, mihin epäluottamuslause johtaa. Politiikantutkija Costin Ciobanu arvioi uutistoimisto AFP:lle ennen äänestystä, että edessä ovat todennäköisesti viikkojen neuvottelut. Hän piti mahdollisena, että samat puolueet jatkavat hallituksessa eri pääministerin johdolla.

Kansallisliberaalin Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi viime kuussa, kun PSD erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan lähes kahdeksan prosentin budjettialijäämää. Bolojan ehti toimia pääministerinä alle vuoden.