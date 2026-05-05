Ulkomaat

5.5.2026 12:46 ・ Päivitetty: 5.5.2026 12:46

Romanian pääministeri hävisi luottamusäänestyksen – hallitus kaatui

DANIEL MIHAILESCU / AFP / LEHTIKUVA
Romanian pääministeri Ilie Bolojan puhui maansa parlamentille tiistaina ennen luottamusäänestystä.

Romanian parlamentti hyväksyi tiistaina odotetusti epäluottamuslauseen maan EU-myönteistä pääministeriä Ilie Bolojania vastaan.

Epäluottamusta esittivät sosiaalidemokraatit (PSD) ja äärioikeistolainen AUR-puolue. Se hyväksyttiin parlamentissa selvin luvuin.

Tuoreeltaan ei ollut selvää, mihin epäluottamuslause johtaa. Politiikantutkija Costin Ciobanu arvioi uutistoimisto AFP:lle ennen äänestystä, että edessä ovat todennäköisesti viikkojen neuvottelut. Hän piti mahdollisena, että samat puolueet jatkavat hallituksessa eri pääministerin johdolla.

Kansallisliberaalin Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi viime kuussa, kun PSD erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan lähes kahdeksan prosentin budjettialijäämää. Bolojan ehti toimia pääministerinä alle vuoden.

Romanian EU-myönteinen presidentti Nicusor Dan vakuutti jo maanantaina, että maa aikoo pysyä länsimielisellä tiellään eikä päästä äärioikeistoa muodostamaan hallitusta.

