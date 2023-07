Rovanperällä on Virossa murtopallon paikka – kaksintaistelu Tänakin kanssa jäi haaveeksi

Tänä iltana yhdellä lyhyellä puistoerikoiskokeella alkavassa, MM-sarjassa neljännen kerran ajettavassa, Viron rallissa on yksi ennakkosuosikki ylitse muiden. Pertti Knuuttila

– Minimitavoite on voitto. Mihinkään muuhun en ole tyytyväinen, paukauttaa rallin hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä Viron MM-rallin alla, vain vajaa viisi tuntia ennen starttia.

– Kyllä tästä rallista kolmatta voittoa haetaan enemmän kuin passataan MM-sarjan kokonaistilannetta, Rovanperä selvittää asetelmaa viikonlopulle kahden edellisen Viron MM-rallin voittajana.

Hänen johtonsa tämän vuoden MM-sarjassa ennen Tarttoa on 41 pistettä ennen tallitoveri Elfyn Evansia ja 42 pistettä ennen Sebastien Ogieria sekä kotikisaansa ajavaa Ott Tänakia.

SATEET näyttävät nyt satavan Kallen laariin, kun Ogier ei aja Virossa ja Tänak sai jo aamun mutteritestissä ilmenneen moottoriongelman takia viiden minuutin aikasakon, koska virolaisen M-Sportin Fordiin vaihdettiin uusi moottori katsastuksen jälkeen.

– Sääntö on sääntö. Ja niin on käynyt joskus muillekin. Ei ajeta Ottin kanssa kilpaa ainakaan voitosta täällä. Kysymysmerkki on miten tulevat EP (Lappi) ja Teemu (Suninen) takaa, paremmilta lähtöpaikoilta, aprikoi Rovanperä.

Toyota luokitteli Viroon puolestaan, tarkkakorvaisten mielestä, uudella äänellä laulavat moottorit.

– Nyt on meillä uusi moottori täällä. Siinä ei kyllä kuski huomaa eroa, mutta on siinä ominaisuuksia, jotka varmaan ovat parempia kokonaisuudessaan, summasi Rovanperä.

– Kyllä sateet ovat nyt tehneet reitistä kostean. Kyllä nahkea tie on parempi olla ensimmäisenä reitillä kuin kuivalla, tiesi Rovanperä.

HYUNDAIN suomalaiskaksikko Esapekka Lappi ja tiimin ensikertalainen Teemu Suninen olivat positiivisia ennen H-hetkeä.

– Kurja homma Tänakille. Mutta säännöt ovat säännöt. Meidän automme on hyvä. Lähtöpaikka hyvä. Jos sataa, voi äkkiä olla, ettei se olekaan niin hyvä. Se on tuurista kiinni. Isot tiet ovat kivampia kuin kapeat, joissa nokkaa täytyy työntää puskaan näkemättä kuitenkaan mihin työntää, luonnehti reittiä pieksämäkeläinen Lappi, joka on MM-sarjassa kuudentena ja 24 pisteen päässä tallitoveristaan, belgialaisesta Thierry Neuvillestä.

– Hybridi tehtiin yhdessä Thierryn kanssa. Mutta kyllä hän on minun säädöilläni liikkeellä. Minulle hänen säätönsä eivät käyneet, kuittasi Lappi hienovaraisesti tiimin sisäistä yhteistyötään ja viime viikon testisessiotaan Jämsässä.

Kuin vahvistukseksi kertoi Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul, että tiimillä on hyvien testien jälkeen kaksi vahvaa haastajaa Toyotan Kalle Rovanperän kaatamiseksi.

– Meillä on kaksi vastaan yksi. Ja teemme kaikkemme taktisesti voittaaksemme. Hyödynnämme ylivoimamme tiiminä. Myös Thierry on saanut palautettua, kiitos hyvien testien, luottamuksen autoon, selvitti F1-maailmasta ralliin loikannut Abiteboul.

– Podium on tavoitteeni. Ja pitää pääkilpakumppanini EP:n ja Elfynin takanani. Täällä on toinen ajokerta pehmeämpi kuin Suomessa. Täällä ei ole niin syviä ojiakaan. Siksi täällä voi myös puskea lujempaa ja hakea rajoja. Hypyt ovat täällä kovempia. Ne tuntuvat kipeämmiltä. Toivon kuivaa keliä, tiivisti Neuville.

Hyundain kolmatta autoa Virossa ajaa paluun WRC1-autoihin ja ensimmäistä kertaa hybridillä starttaava Teemu Suninen.

– Turvallisesti hyviä kilometrejä lähden hakemaan. Lähellä riskitasoaan on ajettava. Erot ovat pieniä, jos jäät sekunnin olet kuudes. Kiva olla takaisin täällä. Auto pelaa ja siinä on vauhtia. Pojilla on kaksi vuotta etumatkaa ja se näkyy. Mutta lähellä ollaan, kuten aamun ensimmäisen vedon testi-ek:n kolmassija osoittaa, sanoi Suninen.

– Hybridiin tottuminen vie aikaa. Kun on 15 vuotta mennyt täysillä jarrulle ja kaasulle, on uuden, pehmeämmän tyylin opettelu vaativaa. Viidensadan hevosvoiman saaminen tiehen on joissakin paikoissa haastavaa, tunnusti Suninen.

SUNISEN paikan Hyundain WRC2-tiimissä perinyt ja Skodalta loikannut Emil Lindholm lähtee Viroon luottavaisena, MM-sarjan viidenneltä sijalta kauden neljänteen kisaansa.

– Hyvä fiilis. Auto on hyvin erilainen. Siinä on vahvuuksia ja ajoimme täällä hyvät testit viime viikolla, sanoi Lindholm, joka tulee saamaan kovan vastuksen entiseltä tiimitoveriltaan Sami Pajarilta.

WRC3-luokassa ajavat nelivetoisilla Ford Fiestoilla suomalaiset Roope Korhonen, Toni Herranen ja Benjamin Korhola. Laukaalainen Korhonen on kiinni MM-tittelissä vankasti ja voi varmistaa mestaruuden jo viikonloppuna.

Rallin kovin ja pisin päivä on perjantai yli 133 erikoiskoekilometrillä. Rallissa ajetaan yhteensä 300,42 ek-kilometriä 21 erikoiskokeella.

RALLIN MM-sarjan rengastoimittaja italialainen Pirelli ennakoi rengasstressin olevan kovimmillaan, viisi portaisella asteikolla kolmessa perjantain iltapäivän lenkin, toiseen kertaan ajettavilla, yli 24 kilometrin Peipsijärvellä ja yli 21 kilometrisellä Raanitsalla. Sekä lauantain Otepäässä. Teiden lämpötilan ennakoidaan olevan 16 ja 24 asteen välillä, joista lämpimintä ennustetaan sunnuntain toiseksi viimeiselle ek:lle. Korkeimmat kosteusprosenttien huiput 75 ja 81 ennakoidaan perjantaille.

– Perjantaina ovat tiet rankemmat, karkeammat kuin lauantaina. Pehmeitä renkaita kyllä riittää. Mutta on täällä joskus koviakin käytetty, vahvistaa Rovanperä salamyhkäisesti. Yhteensä WRC1-luokassa on renkaita käytössä 8 kovaa ja 28 pehmeää.