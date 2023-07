Rovanperälle ja Halttuselle hattutemppu Virosta! – hienompi kuin Suomi ja myös sora miellyttää

Virossa nähtiin viikonloppuna huimavauhtinen MM-ralli, jonka voittajasta ei lopulta ollut epäilystäkään. Kun Toyotan Kalle Rovanperän auraustehtävät perjantailta vaihtuivat johtopaikan tuomaan käännettyyn järjestykseen, näytti Rovanperän loppurallin ajo leikittelyltä. Pertti Knuuttila

Niin helposti hän nappasi lauantaina kaikki yhdeksän pohja-aikaa ja kymmenkertaisti kolmen sekunnin johdon 34,9 sekuntiin ennen Hyundain Thierry Neuvillea hieman yli sadalla ek-kilometrillä. Lopulta maalissa Kallella oli 52,7 sekunnin selvä voitto ja 13 pohjien putki. Sekä viisi bonuspistettä powerstagelta. Rovanperän autokunta kasvatti MM-johtonsa 55 pisteeseen ja kotiralli Jyväskylässä on edessä.

– Aika lailla täydellinen viikonloppu. Hyvä fiilis nyt. Meni aika nappiin. Ottin (Tänak) kanssa ei päästy ajamaan kilpaa. Mä tykkään näistä teistä ja sorasta enemmän kuin Suomessa. Kun auto istuu käteen, kun kaikki on kohdallaan – niin voi ajaa kovaa, summasi hattutempun Virossa tehnyt Rovanperä.

KUN puhe siirtyy puolentoista viikon päähän Jyväskylään alkaa Rovanperä toppuuttelemaan. Häneltä vielä puuttuu Jyskälän voitto.

– Ott tuli viime vuonna kovaa ja voitti ja nyt lähtee vielä paremmalta paikalta. Vaikea ajaa kilpaa. Mutta kyllähän se olisi hieno voittaa, heittää 22-vuotias Rovanperä, jolla on jälleen auraustehtävä perjantaina.

Mestaruustaistoon suhtautuu Rovanperä rauhallisesti, vaikka kasvattikin MM-johtonsa 41 pisteestä 55 pisteeseen.

– Kyllä se tästä vielä puristuu, kun tulee ralleja, jotka eivät ole meille niin vahvoja, ennusti Kalle.

Virossa tekemäänsä 13:n ek:n pohja-aikaputkea Rovanperä piti poikkeuksellisena. – Ei tällaisia putkia tapahdu usein.

TIETTÄVÄSTI edellisen 14 pohjan ennätysputken on ajanut 9-kertainen maailmanmestari Sebastian Loeb.

Rovanperän kartturi Jonne Halttunen ylisti Viron MM-rallia ja sen järjestelyjä.

– Sanoisin, että Suomi on hieno kisa. Mutta kyllä tämä on vielä hienompi. Täällä todella panostetaan järjestelyihin ja otetaan katsojien palvelu ja tarpeet hyvin huomioon. Meille on Viro ollut aina hyvä kisa. Kalle pystyy kontrolloimaan hyvin ajoaan. Kyllä minä luulen, että näytti siltä, että Kalle halusi ajaa pohjia putkeen, epäili Halttunen.

Rovanperä ajo näytti olevan osittain eri linjoilla kuin kilpailijoilla.

– Kyllä Kalle pystyy tuomaan autoa suorilla linjoilla, joissa ei tulla kuin paikoitellen poikittain. Siitä kello tykkää. Kyllä sen kartturinpaikalta huomaa, että kun aletaan tulemaan mutkien jättöihin sivuttain, että nyt on yritystä päällä rajusti, kuvaili muuramelainen Halttunen.

KOLMANNEKSI taipunut Esapekka Lappi kartturinaan Janne Ferm oli mollivoittoinen rallin maalissa.

– Aina kun voittaa taistelun on kiva. Mutta kyllä odotin enemmän tältä viikonlopulta. Tosin en uskonut pystyväni haastamaan Kallea täällä, mutta kyllä lähemmäksi odotin. Kyllä Neuvillen vauhtikin yllätti. Sekin on yksi mikä harmittaa, kertoi tuntemuksistaan ja viittasi 7,3 sekunnin voittoon Toyotan Elfyn Evansista pieksämäkeläinen Lappi.

– En ole koskaan ajanut kolmea päivää täysiä kilpaa. Aina on ennen loppunut. Nyt tärkeää miten saadaan lääkettä Toyotan lyömiseen. Vetopidossa häviämme. Hyvä mieli tulee siitä, että muutkin pystyvät ajamaan kovaa minun säädöilläni. Se on tietenkin näyttö tekemisestä tiimissä, kertoi Lappi viitaten Neuvillen käyttämiin Hyundainsa säätöihin.

Viidenneksi ajanut Hyundain Rally1-auton ensikertalainen Teemu Suninen oli iloinen ja jopa liikuttunut paluustaan rallin kuninkuusluokkaan.

– On hienoa olla täällä. Kilpailu on kovaa, mutta on nautinto ajaa. Se yllätti, kuinka lujaa voi mennä mutkaan. Aero auttaa paljon, vaikka itsellänikin on formula-taustaa ja aeron ymmärrystä, summasi Suninen kokemustaan.

– Isoin yllätys oli auton säätäminen täällä. Tiedon määrä on uskomaton. Oli hyvää tiimityötä ja kuvastaa tiimihenkeä, että Dani Sordo oli auttamassa minua täällä kuljettajan näkökulmasta omaksumaan kaiken sen tiedon käytäntöön, selvitti Suninen, joka ajaa myös Jyväskylässä. Nyt yli 300 ek-kilometriä kokeneempana.

WRC2-sarjan kisa oli Virossa tiukkaa vääntöä, alusta loppuun. Lahtelainen Sami Pajari ja kartturi Enni Mälkönen ajoivat nousujohteisesti koko viikonlopun ja jäivät lopulta vain 9,7 sekuntia Andreas Mikkelsenille. Pajari painosti Mikkelseniä kovalla ajolla maaliin asti voittaen hänet kaikilla sunnuntain erikoiskokeilla. Hän oli maalissa tyytyväinen ajostaan ja loikastaan podiumille, mutta vähän jäi hampaankoloon, kun matka loppui kesken.

– Hyvä tuli. Tosi hyvällä fiiliksellä. Hyvä sijoitus. Takaa-ajo jäi vähän päälle. Ei voi sanoa, että harmittaa. Vaikea sanoa, mistä tulee erot. Sade vähän sekoitti lauantaina. Ruotsissa oltiin kolmansia ja täällä nyt toinen, niin voi sitä Jyväskylästä odottaa voittoa, vaikka vaikeaa se on Jyväskylässä, tiivisti 12. startin Rally2-autolla ajanut Skoda-kuski.

Kamppailua latisti Ruotsin Oliver Solbergin keskeytys johtopaikalta perjantaina hänen ajettuaan urassa olleeseen kiveen ja Gus Greensmithin keskeytys rallin viimeiselle erikoiskokeelle. Näin Hyundailla ensiesiintymisen tehnyt Emil Lindholm, kartturinaan Reeta Hämäläinen, ajoivat lopulta kolmanneksi.

– En ole täysin tyytyväinen, mutta en pettynytkään. Realistisesti ei parempaan ollut edellytyksiä. Lauantaina oltiin lähellä kärkivauhtia. Tällaisessa, kovavauhtisessa rallissa on oltava 100-varma autosta, että tulee luottoa. Yllättävän erilaisia nämä autot ovat, vertaili Lindholm maalissa siirtymistään Skodalta.

WRC3-mestaruudessa ja MM-tittelissä on Viron jälkeen laukaalainen 21-vuotias Roope Korhonen kartturinaan Anssi Viinikka. Rally3-autoja oli viivalla Virossa yhteensä 14 kilpailijaparia. Rautio Motorsportin neliveto Ford Fiesta Rally3:lla ajanut Korhonen varmisti vankan ehdokkuuden mestaruuteen sarjassa puhtaalla neljän voiton sarjalla, mistä aiemmat tulivat Ruotsissa, Portugalissa ja Sardiniassa.

– On kyllä huippufiilikset. Ilman suurempia ongelmia päästiin maaliin. Viimeisellä tosin vanne halkesi, edestä kolahti isoon kiveen, mutta ilmat pysyivät renkaassa. Perjantaina oli vähän ohjaustehostimen vuotoa ja lauantaina meni ratti vinoon, selvitti Korhonen.

– Me on nyt omamme tehty maksimipistein. Tosin joku muukin voi vielä ajaa neljä voittoa ja sitten se menee yleiskilpailusijoituksen mukaan. Ja jos silläkään ei ratkea, niin sitten se MM-titteli menee FIA:n päätöksellä, arvuutteli viittä vaille mestari Korhonen. Paraguayn Diego Dominguez on tällä hetkellä lähimpänä myös neljää voittoa. Hän ja Korhonen eivät ole osallistuneet sarjaan samoissa ralleissa, joten yleiskilpailusijoitusten vertailu ei tule kyseeseen.

SEURAAVAKSI Korhonen ajaa kotiseudullaan Jyväskylän MM-rallissa Rally2-autolla ja heti seuraavana viikonloppuna Lahden SM-rallissa. Viime vuonna sarjan tittelin nappasi Lauri Joona.

Viron MM-ralli jää vahvistamattoman kalenterin mukaan ensi vuonna tauolle, kun sen paikalla ajetaan Latvian Liepaja-ralli. Järjestelyiltään huippua edustava ralli sai paljon kiitosta kilpailijoilta ja sitä luonnehdittiin jopa ikoniseksi osaksi rallin MM-sarjaa.