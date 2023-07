Rovanperän nykäisy odotutti iltapäivään asti – Virossa ajetaan jokaisesta kymmenyksestä!

Maailmanmestari, Toyotan Kalle Rovanperältä kesti viisi erikoiskoetta ottaa haltuun Viron MM-rallin johtopaikka. Päivähuollon jälkeen suunnattiin toiseen kertaan ajetuille Peipsijärven, Mustveen ja Raanitsan pätkille, mitä Rovanperä aurasi edelleen ensimmäisenä autona. Pertti Knuuttila

Neljän ensimmäisen ek:n pohjat merkkautti nimiinsä Ott Tänak, joka kuitenkin menetti rallin jo moottorin vaihdosta saadun viiden minuutin aikasakon takia – ennen kuin ensimmäistäkään ek:ta oli ajettu. Aamun lenkin jälkeen, ennen huoltoa ei voinut Kallen sanailusta päätellä, mitä tuleman piti.

– Oli kuivempaa kuin luulin ja odotin. Ei ollut paljon tehtävissä. Kaasu pohjassa alusta loppuun, eikä tehty virheitä. Puhdas ajo. Voi olla toinen kerta lenkillä jopa vaikeampi kuin eka kerta, kun kansallisen rallin kapeammat autot sotkevat ajolinjat. En odota innolla urissa ajamista, ennusti Rovanperä tietoisena alueella olleista kovistakin sadekuuroista. – Onneksi täällä kuivuvat tiet nopeasti kuuron jälkeen. En tiedä tuleeko mutaa, lisäsi Kalle rallin kakkosena 6,8 sekuntia jääneenä Hyundain Thierry Neuvillestä.

VIIDENNELLÄ, Peipsijärvi kakkosella ajoi Rovanperä ensimmäiset pohjat ja kavensi eron Neuvilleen 2,1 sekuntiin. Kuudennella, Mustveen kakkosella Kalle nappasikin jo rallin johto paikan 2,3 sekunnilla ennen belgialaista.

– Todella pas… meille ollakseni rehellinen. Niin moni pieni auto ajoi välissä tämän pätkän, linja oli todella kauhea. Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin seurata sitä, noitui Rovanperä Peipsijärvi 2:n maalissa Ralli TV:n live-lähetyksessä. Vaikeaa oli muillakin. Lopputuloksena oli kuitenkin selvä pohja-aika ja kuuden erikoiskokeen mittaisen pohja-ajattoman, kuivan kauden päättyminen.

Ennen päivän viimeistä onnistui Neuville ajamaan kymmenyksellä kiinni Rovanperää, mutta viimeisellä Neerutin 7,6 kilometrin, vain yhteen kertaan ajetulla ek:lla Kalle onnistui pitämään johtopaikkansa ja jopa kasvattamaan sitä kolmeen sekuntiin. Päivän ainoasta virheestä huolimatta.

– Ihan hyvä päivä. Iltapäivällä satoi, se helpotti. Pito oli sama kuin muilla, vaikka uraa piti avatakin. Älytöntä kyytiä sinne uraan vain, eikä tiedä yhtään mitä sieltä tulee. Aika paljon se paiskoo autoa. Lauantai on kiva päivä. Siellä on linja, jota seurailla. Lähtöpaikka auttaa vähän, summasi Rovanperä ennen yön taukoa.

– Kyllä se ainoa virhe aika lailla oli. Meni vain leveäksi. Ei lähtenyt kääntymään. Puutui vauhti aika pitkäksi aikaa, kertoi Kalle päivän viimeisen pätkän virheestään.

AAMUN avauksessa hybridi-yksikkönsä toimimattomaksi hyppäyttänyt Esapekka Lappi paransi myös asemiaan iltapäivän lenkillä, kun auto saatiin huollossa täyteen iskuun.

– Joka mutkan jälkeen puuttuu 110 hevosvoimaa. Se kertautuu joka mutkassa ja kiihdytyksessä. Ei se mitenkään kova hyppy ollut. mutta näitä sattuu. Viimeisellä tultiin kyllä niin kovaa, ettei vähään aikaan ole tultu, kuvaili Lappi ajoaan päivähuollossa ja uransa 80. WRC-startissa.

– Makee oli laskee. Rauhallisemmin tultiin kuin aamulla. Olisi voinut puskea kovempaakin. Aamupäivällä tultiin riskillä. Nyt tyhmien riskien ottaminen jäi pois. En tiedä, onko kolmannella sijalla mitään merkitystä. Se voi olla huomenna huonompikin jos sataa, summasi Lappi päivänsä vaatimattomasti.

PÄIVÄN toiseksi viimeisellä Lappi onnistui nousemaan kolmanneksi, 2,7 sekunnilla ohi walesilaisen Elfyn Evansin ja parantamaan lähtöpaikkansa lauantaille. Lappi lähtee lauantaihin 9,2 sekunnin takamatkalta tallitoveristaan Neuvillestä. Niskaan hengittää 1,9 sekunnin päässä neljäntenä Evans, josta Hyundain kolmoskuski Teemu Suninen on jäänyt 19,7 sekuntia.

– En tekisi mitään toisin. Olin luottavainen autoon jo ennen starttia. En uskonut olevani tänä iltana näin lähellä Kallea. Ehkä minulla on vielä huomiseksi jotain takataskussa, kuittasi Neuville perjantain ja hyvän soraralli ajonsa.

– Aika vauhdikas päivä. Uraa ja isoa reikää tiessä. Huomenna on helpompi, kun tietää miten auto toimii. Tehtiin sitä, mitä talli tilasi. Toisella lenkillä auto oli vähän epätarkka ajaa. Ehkä liian pehmeä urissa. Lauantaina täysin erilaiset pätkät, tiivisti Teemu Suninen ensimmäisen ajopäivänsä Hyundain hybridi Rally1-autolla.

Skodan Sami Pajari on yleiskilpailun kymmenes ja WRC2-luokan kolmas, 17,6 sekunnin päässä luokkaa johtavasta Norjan Andreas Mikkelsenistä. Toisena on britti Gus Greensmith. Eilen autonsa ohjausvarren kantoon ajanut ja tänään ohjaustehostin ongelmasta kärsinyt Emil Lindholm on neljäntenä.

WRC3-luokkaa johtaa Roope Korhonen. Hän on vakaasti matkalla kohti kauden neljättä voittoaan ja MM-titteliä.

– Reitti on paremmassa kunnossa kuin viime vuonna. Nyt pitäisi ymmärtää, että ajaa tietyt paikat kovaa, jossa voi tulla. Huomisen pätkät ovat tutumpia. Uria vain pitää varoa, ettei tällainen auto kaadu niistä, selvitti laukaalainen Korhonen. Jäälistä Jyväskylään muuttanut Toni Herranen luokan toinen.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala oli yllättynyt Rovanperän vauhdista.

– Kalle oli todella hyvä. Yllätys, että pystyi pohjiin uralla. Helpotuksen oloa ei saa huomenna tulla, varoitteli Latvala.

– Elokuussa pyritään saamaan sopimukset ensi kaudelle valmiiksi. Kaikki ovat tykänneet olla meillä. Mielestäni on tärkeää mitä pystytään tarjoamaan. Joskus tulee tarjouskilpailuja, mutta mielestäni aina kokonaisuus ratkaisee, selvitti Latvala kuljettaja markkinoita.

Lauantaina ajetaan 102,6 ja sunnuntaina 61 ek-kilometriä. Voittajaa juhlitaan Tarton keskustassa podiumilla klo 16.30.