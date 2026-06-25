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Ulkomaat

25.6.2026 09:33 ・ Päivitetty: 25.6.2026 09:33

Rubio: Tullimaksujen kerääminen Hormuzinsalmella voi johtaa samaan muuallakin: ”Tämä leviää ympäri maailmaa kuin tartunta”

ERIC LEE / AFP / LEHTIKUVA
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio varoittaa, että tullimaksujen kerääminen Hormuzinsalmella voisi johtaa siihen, että tulleja vaadittaisiin muillakin vesiväylillä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kansanväliset vesiväylät eivät kuulu millekään valtiolle. Bahrainissa parhaillaan vieraileva Rubio sanoi Persianlahden yhteistyöneuvoston GCC:n kokouksessa, että maailma olisi täydessä kaaoksessa ilman tätä periaatetta.

- Jos me todella hyväksymme sen, että kansainvälisen vesiväylän käytöstä voi periä rahaa, koska se sattuu olemaan lähellä (valtion) aluetta, niin tämä leviää ympäri maailmaa kuin tartunta, Rubio sanoi.

Yhteistyöneuvoston jäseniä ovat Kuwait, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Arabiemiraatit ja Oman.

Ennen Kuwaitia Rubio vieraili Arabiemiraateissa. Hän pyrkii matkallaan rauhoittelemaan liittolaisia Yhdysvaltojen allekirjoitettua Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Rubio on ensimmäinen yhdysvaltalainen korkean tason edustaja, joka vierailee Persianlahden alueella alustavan rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Rubio sanoi neuvostolle Yhdysvaltojen haluavan pysyvämmän rauhansopimuksen, muttei millä hinnalla hyvänsä.

- Haluamme sopimuksen, joka on hyvä. Haluamme sopimuksen, joka on todellinen. Haluamme sopimuksen, joka on todennettavissa, ja haluamme sopimuksen, jota noudatetaan, hän luetteli.

Rubio lisäsi Yhdysvaltojen haluavan varmistaa, ettei sopimuksessa ole sellaisia kohtia, jotka heikentäisivät minkään maan alueellisen kumppanin turvallisuutta.

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