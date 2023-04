Ruokalähetit saivat ammattiosaston PAMin yhteyteen – näin kommentoi Wolt: ”Tämä luo todella lupaavia mahdollisuuksia”

Ruokalähetit perustivat maaliskuussa yhdistyksen, jonne kaikkien alustayritysten kuriirit ja lähetit voivat liittyä. Palvelualojen ammattiliitto PAM hyväksyi sen huhtikuussa ammattiosastokseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

PAM Couriers Finland on valtakunnallinen osasto, jonka tarkoitus on koota lähetit yhteen ja parantaa heidän asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Mukana on jo sekä Woltin että Foodoran lähettejä.

– Me arvioimme yhdessä lähettien kanssa, miten tavoitteisiin päästään. PAMin roolina on antaa puitteita toiminnalle ja tarjota omaa asiantuntemustamme kuriirien avuksi. Tavoitteita on nyt mahdollista edistää, kun lähetit ovat järjestäytyneitä. Yhdistyksen perustamisen on tärkeä askel kohti oikeudenmukaista ja reilua kohtelua alustataloudessa työtä tekeville, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toteaa tiedotteessa.

MYÖS Wolt on kommentoinut asiaa tiedotteessaan.

– Uutinen on mielestämme erittäin myönteinen julkistus, ja olemme jo lyhyesti puhuneet asiasta PAMin kanssa hyvässä hengessä, sanoo Woltin Pohjoismaiden yhteiskuntasuhdejohtaja Olli Koski.

– Alustan välityksellä tehtävää työtä on kymmenkunta vuotta vaivannut tietty epäselvyys: eri viranomaiset tekevät erilaisia tulkintoja, ja eri tahot – mukaan lukien eri lähetit – usein toivovat meiltä eri asioita. Jatkossa voimme mahdollisesti keskustella osasta yrittäjälähetteihin sovellettavia pelisääntöjä yhden selkeän tahon kuten PAMin uuden ammattiosaston kanssa. Tämä luo todella lupaavia mahdollisuuksia selventää yhteisymmärryksessä alan käytäntöjä. Samalla alan läpinäkyvyys lisääntyy entisestään.

Koski näkee kehityksen myönteisenä jatkona parin viime vuoden tapahtumille.

– Edellinen hallitus selvensi alustatyöhönkin liittyvää laintulkintaa, ja EU työskentelee parhaillaan pelisääntöjä selventävän direktiivin parissa. Näemme nämä kaikki erittäin tervetulleina asioina.