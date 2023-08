Ruokavirasto suosittelee, että lintuja pidetään sisällä koko maassa – Itä-Suomen ensimmäinen lintuinfluenssatapaus todettu

Ruokavirasto suosittelee, että lintuja pidettäisiin sisällä koko Suomessa lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Virasto suosittelee lintujen sisälläpitoa tai muulla tavalla sen varmistamista, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse tekemisiin siipikarjan tai vankeudessa pidettävien lintujen kanssa. Myös siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen ruoka ja vesi on suojattava. Lintuinfluenssa leviää viraston mukaan herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan.

Maanantaina Itä-Suomessa vahvistettiin ensimmäinen lintuinfluenssatapaus kuolleella naurulokilla. Lokki löytyi elokuussa kuolleena Mikkelin pääkirjaston katolta. Tutkimuksissa linnulta todettiin korkeapatogeenistä H5N1-virusta.

Kaupungin pääkirjaston katolta löytyi aiemmin elokuussa neljä kuollutta luonnonvaraista naurulokkia, joista vain yksi oli tutkimuskelpoinen.

Ruokaviraston mukaan Mikkelin naurulokki on 28. luonnonvaraisista linnuista tänä vuonna todettu lintuinfluenssatapaus. Virus tarttuu viraston mukaan huonosti ihmiseen ja tartunta vaatii yleensä lähikontaktin sairastuneeseen lintuun.

Virasto neuvoo ilmoittamaan heti kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos siipikarjassa tai muissa linnuissa on havaittavissa lintuinfluenssaan viittaavia oireita.

LINTUINFLUENSSAA on todettu tänä vuonna linnuista muun muassa Pohjanmaalla sekä Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Lisäksi sitä on todettu runsaasti turkistarhaeläimissä Länsi-Suomessa pohjalaistarhoilla.

Ruokavirasto kertoi maanantaina, että lintuinfluenssaa on todettu myös uudelta turkistarhalta Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla.

Yhteensä lintuinfluenssaa on Ruokaviraston mukaan todettu maanantaihin mennessä 25 turkistarhalla, ja tarhoista 13:lle on annettu eläinten lopettamista koskeva päätös. Viruksen muuntumista on todettu viidellä tarhalla. Lopetuspäätökset koskevat yhteensä noin 120 000:ta eläintä.