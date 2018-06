Ruotsi hyväksyi kiistellyn Nord Stream 2 -kaasuputken

Ruotsi päätti torstaina hyväksyä Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen Itämerellä.

Putki kulkisi Venäjältä Saksaan. Osa putkesta kulkee myös Ruotsin talousalueen läpi.

Suomi ja Saksa ovat jo hyväksyneet hankkeen. Tanska pohtii vielä päätöstä.



Nord Streamin pääomistaja on venäläinen Gazprom, mikä on herättänyt huolta Ruotsissa. Erityistä huolta on nostanut se, että ruotsalaisten satamien käyttö putkien asentamisessa voisi heikentää turvallisuutta.

Ruotsi aikoo kiristää turvatoimia Karlshamnin kunnassa, joka on hyväksynyt sataman vuokraamisen Gazpromille.

Arvostelijoiden mukaan Nord Stream 2 lisää Euroopan kaasuriippuvuutta Venäjästä.