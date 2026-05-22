Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

22.5.2026 13:20 ・ Päivitetty: 22.5.2026 13:20

Ruotsi meni ohi: uusi droonien varoitusjärjestelmä käyttöön jo kesällä

LEHTIKUVA / HENRIK MONTGOMERY, TT
Mallikuva Ruotsin tulevan järjestelmän hälytysilmoituksesta älykännykässä.

Ruotsissa on esitelty perjantaina uutta ennakkovaroitusjärjestelmää, jonka on tarkoitus varoittaa kansalaisia nopeasti akuutista uhasta kuten droonivaarasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ruotsin valitsemaa SE-Alert -hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Carl-Oskar Bohlin.

Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen.

Internet-yhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä.

SUOMESSA sisäministeriö tutkii paraikaa puhelinoperaattorien kanssa vastaavan hälyjärjestelmän luomista loppuvuodeksi.

Tarkkaa valmistumisajankohtaa viranomaiset eivät ole voineet vielä kertoa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.5.2026
STTK:n edustajisto toivoo muutosten tuulia – ”Tämä hallitushan on tehnyt ihan superideologista politiikkaa!”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
22.5.2026
Arvio: Kadonneen jäljillä – Romeria pitää otteessaan enemmän kuvillaan kuin tarinallaan
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
21.5.2026
Arvio: Palkittujen ohjaajaveljesten hieno uutuus kuvaa ensikodin epävarmoja teiniäitejä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU