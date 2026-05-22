22.5.2026 13:20 ・ Päivitetty: 22.5.2026 13:20
Ruotsi meni ohi: uusi droonien varoitusjärjestelmä käyttöön jo kesällä
Ruotsissa on esitelty perjantaina uutta ennakkovaroitusjärjestelmää, jonka on tarkoitus varoittaa kansalaisia nopeasti akuutista uhasta kuten droonivaarasta.
Ruotsin valitsemaa SE-Alert -hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Carl-Oskar Bohlin.
Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen.
Internet-yhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä.
SUOMESSA sisäministeriö tutkii paraikaa puhelinoperaattorien kanssa vastaavan hälyjärjestelmän luomista loppuvuodeksi.
Tarkkaa valmistumisajankohtaa viranomaiset eivät ole voineet vielä kertoa.
