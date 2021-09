Ruotsi, Norja ja Tanska tiivistävät puolustusyhteistyötä, Suomi ei uudessa sopimuksessa mukana – näin puolustusministeriöstä kommentoidaan Demokraatille

Iltalehti kertoi tänään, että Ruotsi allekirjoittaa tänään uuden sopimuksen puolustusyhteistyöstä Norjan ja Tanskan kanssa. Jo eilen asiasta kertoi Svenska Yle. Johannes Ijäs Demokraatti

Uudessa sopimuksessa on kyse uhkiin valmistautumisesta ja yhteisestä harjoittelusta. Ruotsin TV4:n tekemässä Peter Hultqvist mainitsee Venäjän uhan.

Ruotsin median jutuissa mainitaan näiden kolmen maan olevan huolissaan muun muassa turvallisuusuhasta Pohjanmeren ja Juutinrauman alueella, joten saattaa olla, että sopimuksen maantieteellinen painopiste olisi näillä alueilla. Asiasta saataneen tänään lisätietoa.

Viime vuonna puolestaan Ruotsi, Norja ja Suomi kirjoittivat yhteisen aiesopimuksen, joka tiivistää puolustusyhteistyötä pohjoisilla alueilla.

Demokraatti kysyi puolustusministeriöstä neuvottelevalta virkamieheltä Erkki Aallolta Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhteisestä sopimuksesta.

– Suomi ei ole tässä mukana. Tämä on ihan näiden kolmen maan välinen asia, Aalto kertoo.

– Jos katsoo meidän yleistilannetta, viime vuonna tehtiin Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen operatiivista yhteistyötä koskeva aiejulistus. Kolmen välistä formaattia on pohjoismaisessa yhteistyössä käytetty aiemminkin. En tunne ihan kaikki yksityiskohtia, joita tässä tänään allekirjoitettavassa aiejulistuksessa on. Voi olla, että siinä on jotain samantyyppistä.

Onko Suomea kysytty mukaan?

– Tuohon en osaa ottaa kantaa. Voisin kuvitella, että jos katsotaan Suomen, Ruotsin ja Norjan välistä yhteistyöjärjestelyä viime vuodelta, voi olla että se on jotain samantyyppistä. En osaa yksityiskohtia kommentoida, kun ei ole ihan tarkkaa tietoa.

Pitääkö tästä olla huolissaan, että Suomi jää tästä sopimuksesta sivuun?

– En usko, että tästä nyt huolissaan pitää olla. Viime vuonna Suomen, Ruotsin ja Norjan välisessä yhteistyötä koskevassa järjestelyssä oli kolme maata mukana. Ainakin viime vuonna solmittu aiejulistus Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä täydentää pohjoismaista puolustusyhteistyötä eli Nordefcoa, jonka puheenjohtajamaa Suomi tänä vuonna on. Voisi olettaa, että tässä sopimuksessa on vähän samantyyppistä. Varmasti tänään kun kuullaan lisätietoja tarkemmin, on helpompi vastata.

– Olen ymmärtänyt, että tämän tuoreen aiejulistuksen alue olisi vähän enemmän siellä Tanskan salmien alueella, merialueella, jotka eivät välttämättä Suomelle ihan läheistä maantiedettäkään ole, mutta ei tietysti ole kovin kaukanakaan.

Tuliko tämä Ruotsi, Norjan ja Tanskan välinen sopimus Suomelle yllätyksenä?

– En tiedä tuliko tämä nyt yllättäen. Ei varsinaisesti. Nordefcossa on pyritty kehittämään kykyä toimia yhteistyössä monissa tilanteissa. Viime vuoden Suomi-Ruotsi-Norja-aiejulistus palvelee siinä. Ruotsi-Tanska-Norja-yhteistyön voisi myös kuvitella palvelevan pohjoismaista yhteistyötä. Nordefcossa voidaan tehdä niin, että välttämättä kaikki maat eivät osallistu kaikkeen.

Koska tiesitte tai koska Suomi tiesi tästä uudesta Ruosin, Norjan ja Tanskan sopimuksesta?

– En osaa tarkkaan ottaen sanoa, milloin on tullut tieto. Aina niistä jotain saattaa kuulua matkan varrella, en osaa tarkkaa päivämäärää sanoa, milloin meille on tullut.

Kysyttiinkö Suomea mukaan?

– Siellä on ilmeisesti Ruotsin Norjan ja Tanskan yhteistyöllä tietty alueellinen fokus. Kuten sanoin, että silloin kun Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen aiejulistus tehtiin, niin siinähän Tanska ja Islanti eivät ole mukana. Välttämättä ei tietyissä asioissa ei ole niin kummallista, että kaikki maat eivät ole mukana kaikessa. Jos siinä on tällainen maantieteellinen fokus, ei ole nyt niin hurja juttu, ettei Suomi ole mukana.

Onko Norjan, Tanskan ja Ruotsin sopimusta viety käsiteltäväksi eduskunnan puolustus- tai ulkoasiainvaliokuntaan?

– Suomi ei ole siinä aiejulistuksessa mukana. Jos olisi mukana, siinä tapauksessa olisi käsitelty ja kaikista tällaisista informoidaan eduskuntaa, jos Suomi on mukana.

Iltalehden mukaan ruotsalaisissa turvallisuuspolitiikan piireissä olisi ihmetelty, että Suomi ei ole uudessa sopimuksessa mukana. Mitä ajattelette tästä?

– Viime vuoden aloitteessa Suomi, Ruotsi ja Norja olivat mukana. Se koski pohjoisia alueita. Emme me nyt ihan kaikessa ole mukana. Tämä koko hanke palvelee niillä tiedoilla, jota tällä hetkellä on käytettävissä, koko pohjoismaisen yhteistyön tarvetta.

Olisiko Suomi halutessaan päässyt tähän uuteen sopimukseen mukaan?

– Tämä on vähän samantyyppinen kuin Suomen, Ruotsin ja Norjan aiejulistus viime vuodelta. Totta kai varmaan eri aloitteisiin voidaan ottaa useita maita mukaan. Jos siinä on maantieteellinen fokus, kuten käytettävissä olevien tietojen pohjalta voidaan arvioida, se palvelee nimenomaan näiden kolmen maan eli Ruotsin, Norjan ja Tanskan intressejä. Viime vuoden sopimus palveli Suomen, Ruotsin ja Norjan intressejä. Tämä palvelee laajempaa pohjoismaisen yhteistyön tarvetta, kun kehitetään kykyä toimia yhdessä, Erkki Aalto vastaa.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Erkki Tuomioja (sd.) kertoo Demokraatille, ettei valiokunnissa ole käsitelty tänään allekirjoitettavaa Ruotsin, Norjan ja Tanskan sopimusta.

– Jos se ei kerran Suomea koske, en tiedä onko Suomi ollut tietoinenkaan, Tuomioja sanoo.

Juttua korjattu suomentaen Öresund Juutinraumaksi kello 13.24