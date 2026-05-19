Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

19.5.2026 09:32 ・ Päivitetty: 19.5.2026 09:32

Ruotsi ostaa Ranskalta neljä fregattia – suurin puolustusinvestointi sitten 80-luvun

LARS SCHRODER / TT NEWS AGENCY / AFP / LEHTIKUVA
Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson, pääministeri Ulf Kristersson ja Ruotsin puolustusvoimien komentaja Michael Claesson tiedotustilaisuudessa 19. toukokuuta.

Ruotsi aikoo ostaa ranskalaiselta Naval Groupilta neljä fregattia, uutisoivat ruotsalaismediat, esimerkiksi yleisradioyhtiö SVT.

Kaupan arvo on Ruotsin hallituksen karkean arvion mukaan useita kymmeniä miljardeja kruunuja eli useita miljardeja euroja. Puolustusministeri Pål Jonson sanoi lopullisen hinnan riippuvan siitä, mitkä aseet ja varusteet sisältyvät toimitukseen.

- Kyseessä on yksi suurimmista puolustusinvestoinneista sen jälkeen, kun Gripenit otettiin käyttöön 1980-luvulla. Se kolminkertaistaa Ruotsin ilmapuolustuskyvyn nykyiseen verrattuna, sanoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa.

Kristersson sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että oston myötä Ruotsi auttaa tekemään Itämerestä huomattavasti turvallisemman.

- Tämä on erittäin suuri kauppa, hehkutti myös puolustusministeri Jonson tiedotustilaisuudessa.

JONSONIN mukaan ranskalaisyhtiön valitsemiseen vaikutti muun muassa se, että yhtiöllä on kyseinen alustyyppi jo valmiina, joten hankinta voidaan toimittaa Ruotsille nopeasti.

Uudet sota-alukset ovat suurempia kuin Ruotsin nykyiset alukset. Niillä on muun muassa kyky ampua alas ballistisia ohjuksia.

Hallitus ilmoitti odottavansa, että alusten toimitukset alkavat vuonna 2030.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
19.5.2026
Häkkänen: Puolustusvoimat oli valmiina ampumaan viime perjantain droonin alas – ”Tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU