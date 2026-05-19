19.5.2026 09:32 ・ Päivitetty: 19.5.2026 09:32
Ruotsi ostaa Ranskalta neljä fregattia – suurin puolustusinvestointi sitten 80-luvun
Ruotsi aikoo ostaa ranskalaiselta Naval Groupilta neljä fregattia, uutisoivat ruotsalaismediat, esimerkiksi yleisradioyhtiö SVT.
Kaupan arvo on Ruotsin hallituksen karkean arvion mukaan useita kymmeniä miljardeja kruunuja eli useita miljardeja euroja. Puolustusministeri Pål Jonson sanoi lopullisen hinnan riippuvan siitä, mitkä aseet ja varusteet sisältyvät toimitukseen.
- Kyseessä on yksi suurimmista puolustusinvestoinneista sen jälkeen, kun Gripenit otettiin käyttöön 1980-luvulla. Se kolminkertaistaa Ruotsin ilmapuolustuskyvyn nykyiseen verrattuna, sanoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa.
Kristersson sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että oston myötä Ruotsi auttaa tekemään Itämerestä huomattavasti turvallisemman.
- Tämä on erittäin suuri kauppa, hehkutti myös puolustusministeri Jonson tiedotustilaisuudessa.
JONSONIN mukaan ranskalaisyhtiön valitsemiseen vaikutti muun muassa se, että yhtiöllä on kyseinen alustyyppi jo valmiina, joten hankinta voidaan toimittaa Ruotsille nopeasti.
Uudet sota-alukset ovat suurempia kuin Ruotsin nykyiset alukset. Niillä on muun muassa kyky ampua alas ballistisia ohjuksia.
Hallitus ilmoitti odottavansa, että alusten toimitukset alkavat vuonna 2030.
