Tiede ja teknologia
25.6.2026 11:23 ・ Päivitetty: 25.6.2026 11:52
Ruotsi päätti tukea uutta ydinenergiahanketta – ryhtyy voimalaosakkaaksi
Ruotsi on päättänyt valtiontuen myöntämisen ehdoista uuden ydinvoiman rakentamiseksi maahan.
Ruotsin hallitus on sopinut asiasta ydinvoimayhtiö Videberg Kraftin kanssa. Etelä-Ruotsissa Värön niemimaalla sijaitsevaan Ringhalsiin on tarkoitus rakentaa kolme pienempää uutta reaktoria vanhojen jatkeeksi.
Niiden kokonaistehoksi tulee yli 1400 megawattia.
Ruotsin valtion omistusosuus ydinvoimaa rakennuttavasta Videberg Kraftista tulee olemaan 60 prosenttia, eli valtio ryhtyy enemmistöomistajaksi. Uusien reaktorien kokonaishintaa ei vielä tiedetä, mutta laskelmissa on puhuttu noin 40 miljardin euron summista.
Tällä hetkellä Ruotsin valtionyhtiö Vattenfall omistaa 80 prosenttia Videberg Kraftista, mutta sen omistajuutta vähennetään 20 prosenttiin valtion suoran tukiomistuksen tieltä. Operaatiossa Vattenfall myy valtaosan Videberg-osakkeistaan valtiolle.
- Tämä on todellakin täysin historiallinen päätös, sanoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson lehdistötilaisuudessa.
VALTION tukipäätös menee vielä EU-komission hyväksyttäväksi. Ruotsin hallitus on arvioinut, että hyväksyntä voi tulla vuoden 2027 lopulla, jonka jälkeen rakennustyöt pääsevät kunnolla vauhtiin. Ensimmäiset reaktorit voisivat valmistua 2030-luvun puolivälissä.
Ruotsin oppositiossa ympäristöpuolueen ja sosialidemokraattien kanta ydinvoiman lisärakentamiseen on vaihdellut. Demarit ovat arvostelleet rakennushankkeen hintaa ja vihreät ydinvoiman riskejä.
Tällä hetkellä Ruotsissa on kolme toiminnassa olevaa ydinvoimalaa: Forsmark, Oskarshamn ja Ringhals. Muut on purettu, kun maa suunnitteli luopuvansa ydinvoiman käytöstä.
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