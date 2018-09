Ruotsin akatemian häirintäskandaali etenee oikeuteen

Ruotsin kulttuuripiirejä ja hoviakin ravistellut Ruotsin akatemian skandaali päätyy keskiviikkona tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Syytteessä on mystisenä kulttuuriprofiilina pitkään tunnettu mies. Sittemmin on paljastunut, että kyseessä on Jean-Claude Arnault – akatemian eronneen jäsenen Katarina Frostensonin aviomies.

Arnault’ta syytetään saman naisen kahdesta raiskauksesta vuonna 2011. Arnault on kiistänyt syytteet. Asian pääkäsittelylle Tukholman käräjäoikeudessa on varattu kolme päivää tällä ja ensi viikolla.

Vyyhti alkoi purkautua viime vuoden marraskuussa, kun 18 naista kertoi Dagens Nyheter -lehdessä joutuneensa ”kulttuuriprofiilin” seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Myöhemmin Arnault’n epäiltiin myös vuotaneen kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajien nimiä julkisuuteen

Kriisi ravisteli myös Ruotsin hovia, sillä kuningas on akatemian suojelija. Hän päätti muuttaa akatemian sääntöjä niin, että aiemmin elinikäisestä jäsenyydestä tuli mahdolliseksi erota. 18:sta jäsenestä kuusi tekikin näin, ja akatemian toiminta lamaantui.

Ensi vuonna kaksi nobelistia

Toukokuussa akatemia ilmoitti odotetusti, ettei se aio valita kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajaa tänä vuonna. Palkintoa ei kuitenkaan peruttu kokonaan, vaan se lykättiin ensi vuoteen, jolloin jaetaan kaksi palkintoa yhdellä kertaa.

Aiemmin palkintoa on lykätty samaan tapaan viidesti. Kokonaan palkinto on jäänyt jakamatta viimeksi toisen maailmansodan vuoksi.

Pari viikkoa sitten ehdittiin jo uutisoida, että pysyvät sihteerit Sara Danius ja Peter Englund sekä kirjailija Kjell Espmark olisivat palaamassa akatemiaan. Heidän mukaansa tieto oli väärä.

– Saatamme mahdollisesti – mahdollisesti – osallistua tärkeimpiin äänestyksiin, he kirjoittivat lausunnossaan.

Tämä voisi muun muassa tarkoittaa uusien jäsenten valintaa akatemiaan ja hidasta paluuta normaalitilaan.

STT–NIILO SIMOJOKI