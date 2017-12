Ruotsin ex-ulkoministerin hämmentävä tviitti – Kainuu irtautumassa Suomesta

Ruotsin entinen ulkoministeri Carl Bildt on kiinnittänyt huomionsa mielenkiintoiseen ja hassunkurisia piirteitä sisältävään artikkeliin italialaisessa sanomalehdessä Corriere della Serassa.

Bildtin tviitissä ei ole linkkiä eikä siitä käy tarkemmin ilmi, mitä tunnetun italialaislehden artikkeli käsittelee, todennäköisesti Katalonian pyrkimyksiä irrottautua Espanjasta ja mahdollisia muita eurooppalaisia separatistisia alueita.

– Corriera della Serassa heillä on lievästi sanottuna hassuja ajatuksia pohjoisen Euroopan separatististisista liikkeistä, Bildt päivittää huvittuneena.

Separatismi tarkoittaa alueen tai väenosan halua ja liikehdintää irrottautua maasta.

Kuvan perusteella italialaislehti on listannut Ruotsin separatistisiksi alueiksi yllättäen Skånen ja Jämtlandin. Suomesta puolestaan Kainuulla olisi lehden omintakeisen näkemyksen mukaan haluja pyrkiä itsenäisempään asemaan.

Myös koko Lappi on merkitty kartassa separatistiseksi alueeksi.

Bildt on saanut tviitilleen myös hulluttelevia vastauksia.

Muun muassa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak on reagoinut Bildtin tviittiin.

– Interesting indeed. Om ni ber snällt (och fixar er inre säkerhet, dvs polis mm) så kan vi ta Svenska separatist områden (sedan 1809) tibaka :-), Salonius-Pasternak tviittaa.

Hän toisin sanoen toteaa, että jos ruotsalaiset pyytävät kauniisti, he voisivat päästä jälleen osaksi Suomea.

In @Corriere they had some slightly funny ideas about possible separatist movements in Northern Europe. pic.twitter.com/SEb51yahNq

— Carl Bildt (@carlbildt) December 30, 2017