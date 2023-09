Ruotsin koraaninpolttaja muutti mielensä – syy ei ole tiedossa

Ruotsissa useita Koraaneja polttanut Salwan Momika (kuvassa oikealla) on perunut kaikki lupahakemuksensa uusiin mielenilmauksiin, kertoo Ruotsin radio poliisilta saamiin tietoihinsa viitaten.

Momika haki elokuun lopussa lupaa kahteentoista julkiseen kokoontumiseen. Niistä hän ehti järjestää kuusi, mutta perui loput eilen. Syy ei ole tiedossa.

Asiasta Suomessa uutisoi Yle.

Momika on toistuvasti polttanut Koraaneja julkisesti Ruotsissa. Useat muslimimaat ovat tuominneet Ruotsin tempausten takia.

Momikan toiminta on osaltaan johtanut siihen, että Ruotsin turvallisuustilanne on heikentynyt dramaattisesti. Se on myös vaikeuttanut maan pääsyä sotilasliitto Naton jäseneksi.