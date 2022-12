Ruotsin korkein oikeus esti turkkilaisen toimittajan luovuttamisen Turkkiin

Ruotsin korkein oikeus on estänyt turkkilaisen toimittajan luovuttamisen Turkkiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Bülent Kenes on ollut päätoimittajana englanninkielisessä Today’s Zamanissa, jonka Turkin viranomaiset lakkauttivat, kertoo SVT. Hän on ollut turvapaikanhakijana Ruotsissa.

- Olen tietysti iloinen, vaikka päätös olikin odotettu, Kenes sanoi SVT:lle.

Turkin mukaan Kenes oli vuonna 2016 mukana epäonnistuneessa vallankaappausyrityksessä, jonka oli tarkoitus syrjäyttää presidentti Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan on väittänyt Kenesiä terroristiksi.

- On tietysti selvää, että tällaisessa tilanteessa luovuttamiselle on useita esteitä. – – Kyseessä ovat lisäksi poliittiset rikokset, ja on olemassa vaara, että henkilöä aletaan vainota hänen poliittisten näkemystensä perusteella, sanoi päätöksessä mukana ollut tuomari Petter Asp SVT:n mukaan.

Turkki vaati Ruotsilta Kenesin luovuttamista.

