Ruotsin Nato-kokous sujui näennäisen sopuisasti

Yhdysvaltain ja Euroopan välisten ristiriitojen vaivaaman sotilasliitto Naton ulkoministerikokous Ruotsissa päättyi perjantaina ainakin ulospäin sopuisissa merkeissä. Uusia riitoja ei syntynyt ja aiempiakin tyynnyteltiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Transatlanttisen suhteen lisäksi viime aikoina on kyseenalaistettu Naton yhteisen puolustuksen uskottavuutta. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Nato on yhä sitoutunut ”raudanlujasti” puolustamaan liittokunnan aluetta, jos se joutuu jossain hyökkäyksen kohteeksi.

Naton vastaus mahdolliseen hyökkäykseen olisi tuhoisa, Rutte vakuutti ulkoministerikokouksen päätteeksi.

KOKOUKSEN seuratuin vieras oli Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, joka toi Helsingborgiin viestiä presidentti Donald Trumpin pettymyksestä liittolaisiin tuessa Yhdysvaltain sotatoimille Irania vastaan. Rubion mukaan asiaan joudutaan vielä palaamaan valtiojohtajien tasolla huippukokouksessa.

Rutten tulkinnan mukaan Euroopassa on jo vastattu Yhdysvaltain huoliin. Monet eurooppalaiset Naton jäsenmaat ovat antaneet tukikohtiaan Yhdysvaltain käyttöön. Lisäksi liittolaiset ovat sijoittaneet laivojaan ja muuta kalustoa jo valmiiksi Lähi-itään, jotta ne voisivat auttaa seuraavassa vaiheessa merenkulun vapauden turvaamisessa.

Toinen Nato-kokousta varjostanut tekijä ovat olleet yllättävät ja osin ristiriitaiset ilmoitukset muutoksista Yhdysvaltain Euroopassa oleviin joukkoihin. Rubion mukaan päätöksiä ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille, vaan kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee.

Rubion mukaan tätä prosessia toteutetaan yhteistyössä liittolaisten kanssa.

- En väitä, että he olisivat aina ihastuneita siihen, mutta tietoisia he varmasti ovat, Rubio sanoi kokouksen päätyttyä.

ULKOMINISTERIKOKOUKSEN yhteydessä pidettiin myös Naton seitsemän arktisen maan oma tapaaminen, jota Rubio kehui hyväksi ja toivoi formaatille jatkoa. Yhteisessä julkilausumassa Pohjoismaat, Kanada ja Yhdysvallat sanovat syventävänsä yhteistyötä alueen turvallisuuden ja talouden kehittämiseksi.

Helsingborgin kokouksessa oli kolme pääteemaa: jäsenmaiden puolustusmenojen nosto, puolustusteollisuuden tuotantokyvyn vahvistaminen ja Ukrainan tukeminen.

Rutte sanoi jo ennen kokousta haluavansa tasoittaa Ukrainan tukemisen kustannuksia tasaisemmin eri jäsenmaille pois päävastuun kantavilta kuudelta seitsemältä maalta. Hän sanoi kuulleensa tässä suhteessa rohkaisevia lausuntoja, mutta niin toteutuminen jää vielä nähtäväksi.

Rutte kertoi myös kutsuneensa Ukraina presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuun Nato-huippukokoukseen.

UKRAINAN sodan päättämiseksi käytävissä neuvotteluissa ei Rubion mukaan näy tällä hetkellä edellytyksiä edistykseen. Jos niitä ilmaantuisi, Yhdysvallat on hänen mukaansa valmis jatkamaan välitystyötä.

- Jos jotkut muut haluaisivat hoitaa sen homman, heidän pitäisi tehdä niin, mutta ketään sellaista ei nyt vaikuta olevan maailmassa, Rubio sanoi.

Suomea Nato-kokouksessa edustanut ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tuomitsi yhdessä Baltian maiden kanssa disinformaatioksi Venäjän syytökset, joiden mukaan Nato-maat antaisivat Ukrainan käyttää niiden aluetta hyökkäyksiin Venäjälle.

Niilo Simojoki/STT