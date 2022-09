Ruotsin rannikkovartiosto havaitsi Itämeren kaasuputkissa uuden vuodon

Nord Stream -kaasuputkissa Itämerellä on havaittu jo neljäs vuoto, kertoo Ruotsin rannikkovartiosto. Ruotsin rannikkovartioston paikan päällä olevalla aluksella kerättyjen tietojen mukaan kaksi vuodoista on Ruotsin ja kaksi Tanskan talousalueella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusi vuoto havaittiin tiistaina iltapäivällä ja rannikkovartiosto kertoi siitä myöhään keskiviikkoiltana.

- Sitä ei havaittu aluksi, eikä se näkynyt tutkassa, koska se on pienempi. Rannikkovartiosto havaitsi sen, kun he liikkuivat alueella veneillä ja lentäen. Tarkkaa aikaa en tiedä, mutta asiasta oli tieto tiistaina lounasaikaan, kertoi Ruotsin meripelastuskeskuksen edustaja Maria Boman Aftonbladetin haastattelussa.

Bomanin mukaan uusi vuoto ei anna aihetta toimiin, koska se on pienempi ja sijaitsee kahden jo aikaisemmin havaitun vuotokohdan välissä.

RUOTSIN ALUEELLA olevista vuodoista suurempi on Nord Stream 1 -putkessa ja pienempi Nord Stream 2 -putkessa.

Tapahtunutta on laajalti arveltu tai vihjattu Venäjän järjestämäksi sabotaasiksi. Sekä Ruotsin että Tanskan seismologiset keskukset rekisteröivät maanantaina voimakkaita räjähdyksiä kaasuvuotojen alueella.

Itämeren alueen turvallisuustilanne on huonontunut kaasuputkivuotojen jälkeen. Norjan suojelupoliisi on varoittanut kasvaneesta uhasta Norjan öljy- ja kaasukentillä Pohjanmerellä ja Ruotsi on tehostanut Ringhalsin ja Forsmarkin ydinvoimaloiden turvatoimia entisestään.