Ruotsin sosialidemokraatit tyytyväisiä kampanjaansa – Feldt-Ranta: ”Tulee olemaan suurin puolue”

Ruotsin sosialidemokraatit odottavat kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan (sd.) mukaan äänestyspaikkojen sulkeutumisen myötä alkavaa vaali-iltaa myönteisissä tunnelmissa.

Feldt-Ranta seuraa Ruotsin valtiopäivävaaleja paikan päältä Tukholmasta nyt neljättä kertaa.

– Meille kerrottiin, että sosialidemokraatit ja ammatillinen keskusjärjestö LO ovat kontaktoineet 1,6 miljoonaa ihmistä joko soittamalla tai käymällä oven takana. Loppukiri on ollut todella hyvä. Kampanjajohto kokee tehneensä sen mitä he suunnittelivat.

Ruotsissa on puhuttanut vaalien alla on erityisesti oikeistopopulistisen ruotsidemokraattien menestys. Puolue on aiemmin jopa johtanut kannatusmittauksissa, tosin vaalipäivän lähestyessä se on pudonnut gallupeissa sosialidemokraattien taakse.

Feldt-Ranta muistuttaa, etteivät muut ruotsalaiset puolueet suostu yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa.

– Sosialidemokraatit tulee olemaan näissä vaaleissa suurin puolue. On kiinnostavaa nähdä mitä sen jälkeen tapahtuu, Feldt-Ranta sanoo.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat Ruotsissa klo 21.