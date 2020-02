Ruotsin ulkoministeri vaatii Kiinassa vankeuteen tuomitun Ruotsin kansalaisen vapauttamista

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde (kuvassa) vaatii Kiinaa päästämään vapaaksi vankeuteen tuomitun kirjakauppiaan Gui Minhain. Gui, joka on Ruotsin kansalainen, tuomittiin Kiinassa kymmeneksi vuodeksi vankeuteen valtiosalaisuuksien paljastamisesta.

– Yritämme parhaillaan saada virallisen vahvistuksen asiasta. Emme ole päässeet tapaamaan vangittua Ruotsin kansalaista, ja sitä vaadimme nyt, Linde sanoi.

Linden mukaan Ruotsi pyrkii samaan tietoja Ningbon kaupungissa pidetystä oikeudenkäynnistä, josta ei ole kerrottu mitään ruotsalaisviranomaisille. Linde arvostelee Kiinaa kovin sanoin siitä, ettei maa ole antanut Ruotsille tilaisuutta valvoa kansalaisensa oikeuksia.

– Ruotsin kansalaisella on oikeus konsulipalveluihin. Kiina ei ole tarjonnut Ruotsille mahdollisuutta niiden antamiseen, emmekä ole saaneet olla läsnä oikeudenkäynnissä, Linde jatkoi.

Ruotsin ja Kiinan välit ovat olleet Guin kohtelun vuoksi kireät. Ne huononivat entisestään, kun Ruotsissa myönnettiin Guille sananvapauspalkinto marraskuussa. Ruotsia on jopa vaadittu karkottamaan Kiinan suurlähettiläs, mutta Linden mukaan tämä ei olisi hyvä ajatus, koska lähettilästä tarvitaan, jotta tapauksesta saataisiin lisää tietoa.

Käytössä videoidut tunnustukset

Kiinalaistaustainen Gui pidätettiin alun perin vuonna 2015. Hänen syytteensä liittyvät vakoiluun.

Kiinan itäosassa sijaitsevan Ningbon kaupungin tuomioistuin sanoi, että Gui olisi hakenut Kiinan kansalaisuutensa palauttamista vangittuna ollessaan vuonna 2018. Siitä, onko Gui luopunut Ruotsin kansalaisuudestaan, ei ollut selvyyttä.

Kiina ei tunnusta kaksoiskansalaisuuksia. Kiinan kansalaisuuden saamiseksi on luovuttava aiemmasta kansalaisuudesta.

Gui ja neljä muuta kirjakauppiasta olivat pyörittäneet Hongkongissa kauppaa, jossa myytiin esimerkiksi Kiinan johtajia kriittisesti tai sensaatiohakuisesti käsitteleviä teoksia.

Gui otettiin kiinni ensimmäisen kerran Thaimaan-lomallaan vuonna 2015. Hänestä saatiin seuraavan kerran tietoja vasta vuonna 2016, kun Kiina kertoi hänen tunnustaneen osallisuutensa kuolemaan johtaneeseen liikenneonnettomuuteen sekä laittomien kirjojen salakuljetukseen. Gui sai tuolloin kahden vuoden vankeustuomion.

Gui oli joitakin kuukausia vapaalla jalalla loppuvuodesta 2017, mutta hänen ei sallittu lähteä Kiinasta. Hänet otettiin uudelleen kiinni alkuvuodesta 2018.

Guin perheen ja tukijoiden mukaan vangitsemisessa ja tuomioissa on ollut kyse Kiinan toisinajattelijoihin kohdistamasta painostustaktiikasta. Kiina on käyttänyt myös Guin kohdalla esimerkiksi videoituja tunnustuksia, joita saatetaan esittää julkisesti. Guin tukijoiden mukaan tunnustukset on todennäköisesti saatu pakottamalla.

Uutista täydennetty kauttaaltaan 25.2. klo 10.44.