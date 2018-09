Ruotsissa äänestetään tasan viikon päästä – Paikan päältä tavoitettu Ville Skinnari: ”Suomalaisena oli hyvä huomata, että tällaistakin on”

Ruotsissa vaalipeli alkaa käydä kuumimmillaan. Eikä ihme, sillä maassa järjestetään valtiopäivävaalit tasan viikon päästä sunnuntaina. Vaalitilanne on jännittävä ja gallupeja tippuu ulos lähes päivittäin. Suurin mielenkiinto koskee ruotsidemokraatteja – puolueelle on povattu suurta yli 5 prosenttiyksikön vaalivoittoa.

– Kyllä nämä vaalit ovat todella tärkeät, myös muille Pohjoismaille ja Suomelle. Ne määrittävät mihin suuntaan Ruotsi kulkee, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari arvioi.

Demokraatti tavoitti Skinnarin tien päältä lauantaina. Matka taittui Suomen länsinaapurissa autolla ja suuntana oli Uppsala. Aamunsa Skinnari kertoi viettäneen Knivstan -nimisessä kaupungissa vaalityössä. Iltapäivällä ohjelmassa oli suomenkielisten tapaaminen Östhammarissa.

– Aamulla teimme ihan ”dörr knackaria”, eli ovien koputtamista. Kiersimme omakotialueella ovelta ovelle ja puhuimme vaaleista. Se oli hyvä kokemus.

Ihmiset olivat Skinnarin mukaan hyvin vastaanottavia ja halusivat puhua asioista – myös politiikasta – hyvin avoimesti.

– Ihmiset kertoivat mielipiteensä demaripääministeri Stefan Löfvenin politiikasta ja suhtautuivat yleisesti ottaen demareihin tosi fiksusti.

– Kävimme rakentavaa keskustelua. Suomalaisena oli hyvä huomata, että tällaistakin on, Skinnari naurahtaa.

Ja mikseivät suhtautuisi. Jos Suomea tituleerataan usein niin kutsutuksi sosialidemokraattiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, Ruotsissa ollaan, jos mahdollista, tässäkin asiassa edellä. Vuonna 1889 perustettu Ruotsin sosialidemokraattinen työväenpuolue on tottunut vuosikymmenten aikana saamaan yli 40 prosentin äänisaaliita.

Kuten muuallakin Euroopassa, muutosta on kuitenkin ollut ilmassa. 2000-luvun puolella tulokset ovat tulleet jonkin verran alaspäin ja vuonna 2014 puolueen äänimäärä oli 31 prosenttia. Viimeisimpien gallupien mukaan ensi sunnuntaina sosiaalidemokraatit olisivat saamassa vaaleissa 25 prosenttia äänistä. Kyseessä olisi historiallisen huono tulos.

Vaalien alla kannatusgallupit ovat kuitenkin muuttuneet niin, että etenkin ruotsidemokraattien trendi on ollut laskeva. Svenska Dagbladetin mielipidemittauksessa perjantaina maltillisen kokoomuksen eli moderaattien kannatus oli 16,8 prosenttia. Ruotsidemokraattien lukema oli laskenut puolestaan 16,9 prosenttiin. Jossain vaiheessa ruotsidemokraatille povattiin jopa yli 20 prosentin äänisaalista.

Ruotsinsuomalaisen valtiopäiväedustajan Pyry Niemen kanssa autossa istuva Skinnari ei kuulosta puhelimessa pessimistiseltä.

– Toki tilanne on jännittävä ja on vielä mahdotonta sanoa, mitä ensi sunnuntaina tapahtuu. Ja jos peilaa historiallisesti niin on selvää, että parempaan pitäisi pystyä. Mutta täällä on vahva usko vaalivoittoon. Ja ennen kaikkea sen eteen tehdään töitä.

Sisäinen turvallisuus hallitsee keskustelua.

Vaalien alla alati kiihtyvää poliittista keskustelua on Skinnarin mukaan hallinnut ennen kaikkea sisäinen turvallisuus. Tämä on näkynyt esimerkiksi keskustelussa poliisien määrärahoista. Maltillinen kokoomus moderaterna, sosialidemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat kilpaa nokitelleet miljardien kruunujen lisäyksistä poliisien määrärahoihin vaikka Ruotsissa käytetään jo entuudestaan Pohjoismaista selvästi eniten rahaa poliiseihin. Keskustelua ovat kiihdyttäneet vaaliviikkojen alla myös useassa ruotsalaisessa kaupungissa roihunneet autot.

– Totta kai Ruotsissa lisääntynyt jengirikollisuus ja aseiden määrän kasvu on huolestuttavaa ja puhuttaa ihmisiä. Uusi kireämpi aselaki on ihmisille ja myös demaripuolueelle varmasti tärkeä. Ja sitä pitää Suomessakin seurata herkällä korvalla. On selvää, että jos Ruotsiin syntyy rikollisjengejä, niin miksei meillekin, Skinnari toteaa.

– Mutta keskusteltuani ihmisten kanssa luulen, että pahin huoli taitaa olla ohitse, hän arvioi.

Jatkossa vastaanotolle pitäisi päästä kolmessa päivässä.

Turvallisuuden ohella myös muut aiheet puhuttavat. Löfvenin johtamat sosialidemokraatit julkaisivat virallisen vaaliohjelmansa vasta muutamia päiviä sitten. Skinnari kertoo, miten esimerkiksi istuvan pääministerin avaus lapsiperheille suunnatusta ylimääräisestä lomaviikosta on herättänyt paljon positiivista palautetta.

– Ja kyllä ihmisiä kiinnostaa paljon ihan peruspalvelut, kuten terveys- ja päivähoitopalvelut.

Hän kertoo pitävänsä ruotsalaisesta tavasta tehdä politiikkaa palvelujen suhteen.

– Viimeiset 20 vuotta Ruotsissa on pidetty kiinni siitä, että terveyskeskukseen pitää päästä seitsemässä päivässä. Nyt demarit ovat lähteneet siitä, että jatkossa vastaanotolle pitäisi päästä kolmessa päivässä. Tämä on mielestäni oikea tapa tehdä sotea ja politiikkaa. Selkeitä lupauksia, joiden pohjalta luodaan järjestelmää.

– Ei niin kuin Suomessa jossa pohditaan ensisijaisesti, miten järjestelmä luodaan ja sitten ihmiset odottavat viikkoja hoitoon pääsyä.

Apua vahvasta taloudesta.

Toki lupausten tekemistä helpottaa Ruotsin vahva taloustilanne. Nykyisen demarijohtoisen hallituksen aikana maahan on syntynyt uusia työpaikkoja noin 300 000. Skinnari huomauttaa, miten näistä 100 000 on syntynyt julkisiin tai julkisesti rahoitettuihin palveluihin, kuten terveyden- ja ikäihmisten hoitoon, kouluihin ja päivähoitoon.

– Ruotsilla on vahva talous ja Suomeen verrattuna erittäin monipuolinen elinkeinorakenne. Nuorisotyöttömyys on alhaisimmalla tasolla sitten vuoden 2002. Lisäksi päivähoidon ryhmäkokoja on pienennetty.

Hallitusneuvotteluista povataan kimurantteja.

Hyvistä tuloksista huolimatta tyytymättömyyttä Ruotsista löytyy ja osa maan kansalaisista haluaa kanavoida ainakin gallupien valossa sitä ensi sunnuntaina vaaliuurnilla. Hallitusneuvotteluista saattaa vaalien jälkeen tulla kimurantit, riippuen paljon juuri ruotsidemokraattien saamasta äänimäärästä.

Jo neljä vuotta sitten puolue nousi vaa’ankieliasemaan vaalien jälkeen tukemalla porvariblokkia, vaikka sen kannatus oli vain 13 prosenttia. Tämän jälkeen nykyisen punavihreän blokin, sosialidemokraattien, vihreiden ja vasemmiston, kannatus on tippunut ja saman hallituspohjan muodostaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Vielä kesällä Ruotsissa oltiin oikeasti huolissaan siitä, nähdäänkö vihreitä ollenkaan valtiopäivillä. Maassa kun ei pääse valtiopäiville, ellei puolueen kannatus ylitä neljää prosenttia. Viimeisimpien gallupien mukaan puolue olisi kuitenkin kiipeämässä sinne jälleen. Jonkinlainen porvarienemmistö näyttää olevan todennäköisin vaalitulos, etenkin jos ruotsidemokraatit lasketaan blokkiin mukaan. Aito vaihtoehto saattaakin olla sosialidemokraattien johtama vähemmistöhallitus.

Mutta spekulaatiot ovat spekulaatioita ja Skinnari muistuttaa ruotsalaiselta maantieltä vanhan sanonnan pitävän jälleen kutinsa: Vaalien äänimäärät ratkaisevat.

– En usko, että kukaan haluaa lähteä puimaan hallituspohjaa ennen vaaleja. Demarit lähtevät siitä, että menestytään mahdollisimman hyvin, Skinnari tokaisee vaihdettuaan muutaman sanan Niemen kanssa.

– Mutta onhan tilanne poikkeuksellinen monessa mielessä. Tulossa on jännittävä vaaliviikonloppu.