Ruotsista jälleen tänään murheelliset koronatilastot

Ruotsissa koronaan liittyviä kuolemantapauksia on nyt melkein 4 000, kertovat kansanterveysviranomaisten tuoreet tilastot.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Edellisestä vuorokaudesta on tullut 67 uutta kuolemaa.

Kuolleista reilut 2 200 on miehiä ja noin 1 800 naisia.

Tähän mennessä koronatartuntoja on Ruotsissa rekisteröity vajaat 33 200. Lisäystä edelliseen vuorokauteen on 379.

Ruotsissa alkaa pilottiprojekti, jossa koronavirusoireiset ihmiset voivat tehdä virustestin itse. Projekti toteutetaan Södermanlandin alueella.

– Emme vielä tiedä, kuinka moni ihminen tulee kyseeseen, sanoi alueen kehitysjohtaja Sofia Stenlund Wretling.

Projektissa on mukana yhteiskunnan kannalta välttämättömissä toiminnoissa olevat työikäiset, joilla on oireita.

Södermanland toteuttaa pilottiprojektin yhteistyössä maan kansanterveysviranomaisten kanssa.

Jo aiemmin Eskilstunassa terveydenhoitoalalla työskentelevät ovat voineet hakea testivälineet. Tämän jälkeen he itse ottavat näytteet syljestä, nielusta ja nenästä.

Nykyisin Södermanlandissa testataan muun muassa sairaalassa olevia ja kotihoidon parissa olevia ihmisiä. Myös potilastyössä oleville tarjotaan testausmahdollisuutta.

Södermanlandin alueella myös tutkitaan vasta-aineiden kehittymistä ihmisissä. Mälarsjukhusetin infektioklinikan työntekijöille on tarjottu mahdollisuutta näytteenottoon. Tähän mennessä on testattu 135 työntekijää, joista 22:lla on ollut vasta-aineita, kerrotaan lehdistötiedotteessa.