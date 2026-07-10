Kotimaa
10.7.2026 09:52 ・ Päivitetty: 10.7.2026 10:02
Ruotuväki: Varusmiehiä koulutetaan pian käyttämään torjuntadrooneja
Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadrooneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti.
Ilmatorjunnan tarkastajan, eversti Mano-Mikael Nokelaisen mukaan torjuntadroonit tulevat Puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna.
TORJUNTADROONEJA tulevat käyttämään esimerkiksi Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Nokelaisen mukaan patterit tulevat osaksi varusmieskoulutusta kahden vuoden päästä.
Muutosten on määrä auttaa Puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan drooniuhkaan. Pienlennokkeja torjuvat yksittäiset taistelijat, mutta keskikokoisia drooneja vastaan tarvitaan ilmatorjuntaa.
Nokelainen kertoi Ruotuväelle, ettei lennokkeja kannata tuhota ilmatorjuntaohjuksilla tai hävittäjillä. Hänen mukaansa torjunnan on oltava symmetristä uhkaan nähden, jotta se olisi kestävää.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.