21.5.2026 11:31 ・ Päivitetty: 21.5.2026 11:31
Rutte: Yhdysvaltain ilmoituksilla ei vaikutusta Naton pelotteeseen
Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojensa vähennyksistä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen.
Liittokunta ei voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta, Rutte perusteli lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa Ruotsissa.
Yhdysvalloilta odotetaan tällä tai ensi viikolla myös ilmoitusta vähennyksistä joukkoihin, jotka olisivat Naton käytettävissä mahdollisen kriisin aikana.
Rutten mukaan keskustelua tästä joukkorakenteesta on käyty jo vuosi, ja tulossa olevat muutokset ovat täysin toteutettavissa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.