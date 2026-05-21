Rutte: Yhdysvaltain ilmoituksilla ei vaikutusta Naton pelotteeseen

Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojensa vähennyksistä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen.

Liittokunta ei voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta, Rutte perusteli lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa Ruotsissa.

Yhdysvalloilta odotetaan tällä tai ensi viikolla myös ilmoitusta vähennyksistä joukkoihin, jotka olisivat Naton käytettävissä mahdollisen kriisin aikana.

Rutten mukaan keskustelua tästä joukkorakenteesta on käyty jo vuosi, ja tulossa olevat muutokset ovat täysin toteutettavissa.