Ruuhkaa EU:n ohituskaistalla – geopolitiikka voi pakottaa Brysselin joustamaan jäsenyysehdoissa

Vaatimukset EU:n laajenemisen aikatavoitteen asettamisesta vuoteen 2030 ovat koventuneet, koska Venäjän vaikutusvallan patoamisesta on tullut yhä tärkeämpää. Mika Horelli

Ensin Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, belgialainen Charles Michel vaati elokuun lopussa Sloveniassa, että unionin on laajennuttava vuosikymmenen loppuun mennessä ja 6. syyskuuta samaan kantaan liittyi unkarilainen laajentumiskomissaari Olivér Várhelyi.

Sekä Michel että Várhelyi ovat näkyvimmät poliittiset päättäjät, jotka ovat poikenneet EU:n komission virallisesta kannasta, jonka mukaan laajentumiselle ei voida asettaa aikarajaa.

Myös EU:n korkea edustaja eli käytännössä unionin ulkoministeri Josep Borrell on toivottanut tervetulleeksi laajentumiselle asetetun aikarajan. Hänen mukaansa aikaraja pakottaisi sekä EU:n että sen jäsenyyttä hakevat maat tehostamaan toimiaan jäsenyyksien toteutumiseksi. Muuten on hänen mukaansa olemassa pelko siitä, että jäsenyyshakemukset eivät etene.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen hahmotteli linjapuheessaan keskiviikkona 13. syyskuuta EU:n laajenemista yli 500 miljoonan asukkaan ja yli 30 maan unioniksi.

Komissio on tähän asti alleviivannut, että uusia jäseniä voidaan hyväksyä vain sitä mukaa kun ne täyttävät jäsenyyskriteerit ilman ennalta määrättyä aikataulua.

YHÄ kuuluvammiksi nousseiden kiirehtimisvaatimusten taustalla on pelko siitä, että hakijoiden roikuttaminen epämääräisessä välitilassa lisää Venäjän vaikutusmahdollisuuksien kasvua EU:n hakijamaissa.

Suomalaisten europarlamentaarikkojen kannat nopeaan laajenemiseen vaihtelevat. Miapetra Kumpula-Natri (sd.) pelkää, että jos oikeusvaltio- ja talouskriteereistä pidetään kiinni, nykyisten hakijamaiden edellytykset jäsenyyskriteerit tuskin täyttyvät.

Muun muassa Suomessa nykyinen pääministeripuolue kokoomus on ollut varovaisen myönteinen EU:n laajentumishankkeelle. Euroopan parlamentin jäsenen Petri Sarvamaan (kok.) mukaan ensimmäisenä listalla olisivat Moldova ja Länsi-Balkanin maat sekä Ukraina, mutta kenellekään ei ole tarjolla jäsenyyskriteerien osalta ohituskaistaa.

Nihkeimmin suomalaisista unionin laajentumiseen suhtautuu perussuomalaiset, jonka mielestä vanhojen ja uusien jäsenten välinen elintasokuilu on jo nyt liian suuri ja laajeneminen toisi lisää taloudellisia paineita Suomen kaltaisille nettomaksajamaille.

Uusien jäsenmaiden hyväksyminen Euroopan unioniin edellyttää kaikkien jäsenmaiden hyväksyntää eikä tätä pidetä helppona tavoitteena saavuttaa. Suomen perussuomalaisten tapaan monissa EU:n nykyisissä nettomaksajamaissa pelätään, että uusien köyhien jäsenmaiden mukaantulo lisäisi rikkaampien unionimaiden maksuosuuksia.

EU:N porstuassa odottelevat hakijamaat poikkeavat monin tavoin toisistaan, ja myös niiden ongelmat vaihtelevat maittain.

Vuodesta 2014 virallisena hakijamaana olleen Albanian keskeisiä ongelmia ovat puutteet oikeuslaitoksen riippumattomuudessa ja läpinäkyvyydessä, syvään juurtunut korruptio ja maan kautta koko Eurooppaan levinnyt järjestäytynyt rikollisuus.

Lisäksi Albanialla on vielä paljon työtä varmistaakseen vapaiden ja reilujen vaalien järjestämiskäytännöt eurooppalaisten standardien mukaisiksi.

Hakijamaaksi vuonna 2010 hyväksytyn Montenegron ongelmia ovat puolestaan oikeudenmukaisen lainvalvonnan toimeenpano ja korruptio sekä median vapauden ja toimittajien turvallisuuden takaaminen.

Vuonna 2005 virallisesti hakijamaaksi hyväksytyn Pohjois-Makedonian osalta liittymisneuvotteluja vaivaavat edelleen nimikiistat Kreikan kanssa, vaikka kysymys pääasiallisesti ratkaistiin Prespa-sopimuksella 2018. Tällöin maa taipui ottamaan nimeensä Pohjois-etuliitteen Kreikan panttaaman Nato-jäsenyyden ehtona.

Kreikka ei hyväksynyt naapurimaalleen samaa nimeä kuin yhdellä sen omista maakunnista. Jäsenyyden keskeisinä esteinä pidetään myös maan politiikan epävakautta ja merkittävien talousuudistusten viivästymistä sekä työttömyyden hoitoa.

Vuodesta 2012 hakijamaana olleen Serbian jäsenyyden keskeinen este on riita Kosovon asemasta. Huolia aiheuttavat myös oikeuslaitoksen riippumattomuus sekä kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen. Maan yleisissä demokraattisissa prosesseissa, mediavapaudessa ja toimittajien turvallisuudessa on myös merkittävästi parannettavaa.

Sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, Serbian ulkopolitiikka on alkanut loitontua EU:n ulkopolitiikasta suhteessa Venäjään. Tämä on tarkkailijoiden mukaan vienyt maata taaksepäin neuvotteluissa EU-jäsenyydestä. Serbia ei ole esimerkiksi mukana Venäjän-vastaisissa pakotteissa.

Bosnia ja Hertsegovinan kanssa viralliset jäsenyysneuvottelut alkoivat viime vuonna ja niiden osalta ollaan vasta alustavasti kartoittamassa jäsenyysedellytysten korjaustarpeita.

Ukraina ja Moldova saivat jäsenehdokasstatuksen vuonna 2022. EU-neuvoston huippukokouksen on tarkoitus tämän vuoden joulukuussa päättää, voidaanko jäsenyysneuvottelut maiden kanssa virallisesti avata.

Turkki on ollut virallisesti hakijamaana jo vuodesta 1999, mutta sen tie kohti EU-jäsenyyttä on etenemisen sijaan lähinnä mutkistunut, eikä maan jäsenyyteen ainakaan nykyisen hallinnon aikana usko todellisuudessa kukaan.

Varsinkin vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen presidentti Recep Tayyip Erdoğan on vienyt maataan yhä autoritäärisempään suuntaan mikä on herättänyt vakavaa huolta Turkin perusoikeuksista ja demokratiasta.

Ongelmia lisää kiista Kyproksen kanssa ja Kyproksen tasavallan tunnustamatta jättäminen Turkissa. Lisäksi jännitteet useiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa ja toiminta Syyriassa ja Itä-Välimerellä ovat monimutkaistaneet suhteita.

Bulgaria ja Romania otettiin kuusitoista vuotta sitten EU:n jäseneksi selkeästi liian keskeneräisinä.

RANSKAN presidentti Emmanuel Macron ehdotti elokuun lopulla, että EU:n laajenemisessa tulisi eri maiden kohdalla todennäköisesti käyttää toisistaan poikkeavia menettelyjä eli niin kutsuttua ohituskaistaa. Macron tarkoitti tällä erityisesti keskeisimmin Ukrainan ja Moldovan jäsenyyshakemusten kiirehtimistä.

Euroopan unionin keskeisenä historiallisena tavoitteena on ollut ja on edelleen Euroopan demokraattinen yhdentyminen. Esimerkiksi Kreikan (1981) sekä Espanjan ja Portugalin (1986) EU otti jäsenekseen pian niiden vapauduttua diktatuurista ja halusi tällä tukea maiden demokratiakehitystä.

Edellinen päti myös rautaesiripun murtumista seuranneeseen vuoden 2004 isoon itälaajentumiseen, ja sitä jatkaneisiin vuoden 2007 Bulgarian ja Romanian, sekä 2013 Kroatian jäsenyyteen.

Tämän jälkeen Euroopan unionista on kuitenkin tullut selkeästi varovaisempi uusien jäsenyyksien kanssa. Tähän on perustellut syyt. Muun muassa Bulgaria ja Romania otettiin kuusitoista vuotta sitten jäseneksi selkeästi liian keskeneräisinä, ja niiden hallinnoilla on edelleenkin vaikeuksia täyttää EU:n edellyttämää tasoa. Maita ei edelleenkään ole hyväksytty esimerkiksi Schengen-sopimukseen.

EU:n ainoa ongelma ei ole hakijamaiden puuttuvat edellytykset täyttää unionin jäsenkriteerejä. Myös oma vene vuotaa. Sekä Puola että varsinkin Unkari ovat lähteneet luisumaan pois EU:n perusarvoista takaisin kohti autoritääristä hallintoa, eikä Lissabonin sopimuksessa ole kunnon välineitä puuttua tähän.

Tästä syystä Lissabonin sopimus tulisi korvata uudella perussopimuksella ennen kuin EU voi laajentua. Tämä on kuitenkin erittäin vaikeata, koska se edellyttäisi nykyisten jäsenmaiden yksimielisyyttä – siis myös Puolan ja Unkarin suostumusta.

Kirjoittaja on Brysselissä asuva toimittaja.