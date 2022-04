Ruumiita tulee vastaan eri puolilla Butshan kaupunkia, mutta yhdellä kadulla väkivalta näyttää olleen järjestelmällistä

Ruumiita lojuu hiljaisella, puiden reunustamalla kadulla Butshan kaupungissa. Uutistoimisto AFP:n kaupunkiin päässeet toimittajat kertovat kaikkien parinkymmenen ihmisen olevan siviilivaatteissa. Osa ruumiista tuijottaa tyhjin silmin Ukrainan taivaalle, osa on jäänyt lojumaan kasvot koti maata. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kolme ruumista on sotkeutunut polkupyöriin, ja osa makaa maassa rusentuneiden ja luodinreikäisten autojen vieressä. Yhden kädet on sidottu selän taakse valkoisella kankaalla, ja hänen Ukrainan passinsa on avoimena ruumiin vieressä.

Venäjän vauhdikas vetäytyminen Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa ympäröiviltä alueilta paljastaa jatkuvasti lisää kauheuksia. Butshan kaupungin pormestari Anatoli Fedoruk on kertonut AFP:lle, että kadulla lojuvat ihmiset oli tapettu ampumalla päähän takaapäin.

Joukkohautoihin on pormestarin mukaan haudattu 280 ihmistä, ja kokonaisia perheitä on edelleen autoissaan kuoliaiksi ammuttuina.

Ennen Venäjän hyökkäystä Butsha oli uninen lähiö Kiovan esikaupunkialueella, ja sitä ympäröivät Valko-Venäjälle asti ulottuvat mäntymetsät. Kuukauden kestäneet kiivaat taistelut Butshan ja läheisen Irpinin kaltaisissa paikoissa estivät Venäjän joukkoja saartamasta reilun parinkymmenen kilometrin päässä sijaitsevaa Kiovaa.

McDonald’s säilyi vaurioitta

Taisteluiden hinta on valtava. AFP:n tiimi kertoo rakennuksissa olevista valtavista rei’istä, joita räjähdykset ovat jättäneet jälkeensä. Kaduilla on tuhoutuneita autoja, päivittäistavarakauppoja, kahviloita ja koteja on poltettu sekä tuhottu ja kirkon katto on vahingoittunut. Vain pikaruokaravintola McDonald’s näyttää selvinneen koskemattomana.

Ruumiita tulee vastaan eri puolilla kaupunkia, mutta eräällä kadulla väkivalta näyttää olleen järjestelmällistä. Kaikki parikymmentä ruumista ovat muutaman sadan metrin alueella, 16 niistä joko jalkakäytävällä tai sen reunalla. Osa on ryhmissä, mutta osa on kuollut yksin, kuten mies, joka on kaatunut pyöränsä alle ja näyttää siltä, ettei pääse ylös.

Myös aineelliset tuhot ovat mittavia. Ympärillä näkyy luotien rei’ittämiä ja palaneita autoja.

Kauhut ovat kuitenkin arkipäiväistyneet. Jäljelle jääneet asukkaat kävelevät kaduilla ruumiiden ohi juurikaan niitä vilkuilematta.

”Jos rauha tulee, kaikki on hienosti”

Kovin nopeasti ruumiita ei kaduilta käydä hakemassa: Ukrainan joukot ovat vastikään saaneet Butshan takaisin haltuunsa ja aloittaneet avustuskuljetukset lauantaina.

Sotilaat ovat jakaneet ruokaa ja lääkkeitä kaupungissa vielä oleileville. Avustusoperaation edustaja kertoo AFP:lle, että asukkaat ovat edelleen hyvin peloissaan ja erittäin järkyttyneitä.

Suurin osa Butshaan jääneistä siviileistä on iäkkäitä ihmisiä. Soppajonossa ryhmä ikäihmisiä syö borssikeittoa ja pataa tilapäisliedellä, jonka vieressä on keltainen Lada tyhjin renkain. He kertovat AFP:lle, että venäläissotilaat murtautuivat asuntoihin, varastivat tarvikkeita ja kysyivät iäkkäältä naiselta, oliko tällä aseita.

Tiistaina he laskivat yli 70 Venäjän aseistautuneen ajoneuvon häipyneen kaupungista ja lähteneen Kiovasta poispäin. Tykistötuli loppui torstaina.

- Jos rauha tulee, kaikki on hienosti, sanoo 82-vuotias Nadia Protopopova.

Ukrainan puolustusministeriö: Paikallisia siviilejä teloitettiin mielivaltaisesti

Ukrainan puolustusministeriö syyttää Venäjän joukkoja siviilien teloituksista Butshassa.

- Paikallisia siviilejä teloitettiin mielivaltaisesti. Osan kädet on sidottu selän taakse. Heidän ruumiitaan on ympäri kaupunkia, puolustusministeriö kertoo Twitter-tilillään.

Puolustusministeriö kuvailee tapahtunutta tviitissään uudeksi Srebrenican joukkomurhaksi. Bosnian sodan aikana 1990-luvulla tapahtuneessa Srebrenican joukkomurhassa surmattiin yli 7 000 muslimimiestä ja -poikaa.