Ryntäystä ei syntynyt – autojen romutuspalkkiorahat riittäneet hyvin: ”Noin 90 prosenttia varatuista määrärahoista on käytetty”

Henkilöautojen romutuspalkkioihin varatut määrärahat ovat riittäneet hyvin, kerrotaan liikenne- ja viestintäministeriöstä. Romutuspalkkioihin varattiin tänä vuonna kahdeksan miljoonaa euroa.

– Romutuspalkkio on ollut käytössä vuodenvaihteen jälkeen, ja tänään on viimeinen päivä hakea avustusta. Näillä näkymin noin 90 prosenttia varatuista määrärahoista on käytetty, sanoo ylitarkastaja Eleonoora Eilittä liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Vuoden 2015 romutuspalkkiokokeilussa kolmen miljoonan euron määräraha loppui nopeasti ja palkkioiden määrä nostettiin kahdeksaan miljoonaan euroon.

Suomen Autokierrätyksen toimitusjohtaja Arto Silvennoinen arvioi, että kulunut romutuspalkkiokausi on sujunut hyvin ja melko tasaisesti.

– Tässä ei ole ollut sellaista ryntäystä (kuin vuonna 2015). Romutusmäärät ovat muutoinkin nousseet paljon viime vuodesta. Meillä on ollut välillä ruuhkaa eri pisteissä, Silvennoinen kertoo.

Romutukset ovat hänen mukaansa nousseet peräti 40 prosenttia vuoden takaisesta. Tämän vuoden alkupuoliskolla romutettiin noin 40 000 autoja, joista 7 000 romutuspalkkion turvin.

– Romutuspalkkion osalta tämä on ollut tasainen pieni lisä systeemiin.

Keski-ikä alentunut.

Viime vuonna keskimääräinen autojen romutusikä oli vajaat 21 vuotta. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, miten tuore romutuspalkkiokausi on vaikuttanut keski-ikään.

– On nähtävissä, että romutettavien autojen keski-ikä on alentunut. Edellisessähän kokeilussa romutukseen tuleva kanta oli pari vuotta keski-ikää nuorempaa, Silvennoinen sanoo.

Romutuspalkkion tarkoitus on saada pois liikenteestä yli 10 vuotta vanhoja, suuripäästöisiä autoja ja korvata ne uusilla, vähäpäästöisemmillä autoilla.

Yksikönpäällikkö Tuovi Valtonen Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista kertoo, että tarkat tiedot romutuspalkkion turvin ostetuista autoista sen sijaan löytyvät. Hänen mukaansa 76 prosenttia on bensiinikäyttöisiä ja 3 prosenttia dieseleitä. Loput ovat valtaosin hybridejä.