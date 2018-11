Saa nähdä, kuinka korkealle urheilutoimittajat arvostavat nyrkkeilyn Euroopan mestarin Edis Tatlin taidot myös tanssiparketilla

Kansainvälinen hiihtokausi avattiin Levillä suomalaisittain murheellisesti. Vain kaksi Krista Pärmäkoski ja Iivo Niskanen mahtuivat 10 parhaan joukkoon. Norjalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset hallitsivat.

Jo aikanaan Suomen yleisurheilu on menettänyt maineensa ja nyt hiihto tulee perässä. Suomen urheilu on pudonnut lähes kehitysmaiden tasolle. Yksi syy on SVUL. Se aikanaan keskittyi tukahduttamaan Suomen urheilussa antoisia kilpailuasetelmia. Se kamppaili porvarillisten poliittisten tukijoidensa avulla työväenliikkeen urheilulta määrärahat vain oman valtansa vuoksi. Näin kaventui urheilumme kyntöpelto. On niitä tietenkin muitakin syitä kuten urheilun ulkopuolelta tulleet epäonnistuneet johtajat. Myöskään valmentajavalinnat eivät ole osuneet kohdalleen.

Levillä Therese Johaug teki kunnianhimoisen paluun. Hän oli suvereeni.

Saahan nähdä miten urheilutoimittajat arvostavat nyrkkeilyn Euroopan mestarin taidot myös tanssiparketilla.

Formulat saivat päätöksensä. Ylivoimainen maailmanmestari oli jälleen Lewis Hamilton. Jo viidennen kerran. Kimi Räikkönen oli kolmas, mutta Valtteri Bottas vasta viides. Varsinkin Bottaksen epäonnet ja renkaiden kulumiset hämmästyttävät. Miksi näin kun hänen tallitoverinsa ajaa ilman vastaavia huolia? Onko kohtelu tallissa sittenkin eri tasoista?

Formula-ajajien valinnat ovat hieman samaa kuin jääkiekkojoukkueiden kasaaminen. Sillä erotuksella että rahalla on suurempi merkitys. Kuskien taustajoukkojen rahallinen panos taustalla on merkittävä. Kun spekuloidaan tulevaa kautta niin mielenkiinto kohdistuu mitä tekee Räikkönen Sauberilla ja mikä merkitys on Hollannin röyhkeällä Max Verstappenilla kun maailmanmestaruus jaetaan.

***

Vaikka Markku Kanerva onkin tehnyt erinomaista työtä jalkapallon valmentajana niin Suomella on vielä pitkä matka maailman kärkeen. Sen osoittivat vieraspelit Kreikkaa ja Unkaria vastaan. Silti ollaan oikealla tiellä kunhan uskoa ja taitoa tulee riittämään.

17-vuotisten tyttöjen jalkapallomatka Etelä-Amerikkaan oli saavutus sinänsä. Valitettavasti vain unelmamme olivat suuremmat kuin faktat. Silti kunnianosoitus tytöille.

***

Tanssi on urheilua. Valitsevathan urheilutoimittajat listoilleen tanssiurheilun vuoden parhaan. Nyt EM-nyrkkeilijä Edis Tatli valloitti MTV:n Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman ykkössijan. Se oli kunnioitettava suoritus ja taidonnäyte. Saahan nähdä miten urheilutoimittajat arvostavat nyrkkeilyn Euroopan mestarin taidot myös tanssiparketilla. Jalkatyön merkitys on suuren suuri niin nyrkkeilyssä kuin tanssissakin.

Sekin nähtiin nyt.