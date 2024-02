Saamelaiskäräjälain uudistaminen tänään eduskunnan lähetekeskusteluun

Vuosia väännetty saamelaiskäräjälain uudistaminen etenee tänään eduskunnan lähetekeskusteluun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitus antoi asiasta esityksen joulukuussa. Saamelaiskäräjien tuore puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi kertoo STT:lle, että saamelaisyhteisö on lakimuutoksen maaliin saattamisesta varovaisen toiveikas.

Hänen mukaansa ilmassa on monia hyviä signaaleja. Niistä yksi on se, että saamelaiskäräjälaki on otettu käsittelyyn jo hallituskauden alkumetreillä.

Laissa esimerkiksi vaaliluetteloon merkitsemisen edellytyksiä uudistettaisiin. Jatkossa vaaliluettelon osalta on kyse vain oikeudesta äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjien vaaleissa eikä siitä, ketä voidaan pitää saamelaisena.