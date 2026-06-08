Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle tiedonjulkistamisen valtionpalkinto – palkittuja myös Luontoilta ja Finnwatch

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareille on myönnetty tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) mukaan totuus- ja sovintokomission työ on edellyttänyt tekijöiltään syvää asiantuntemusta, harkintaa ja henkilökohtaista sitoutumista.

- Suomen valtio on rakentunut suomalaisten ja saamelaisten maille, mutta saamelaisten kokemukset ovat pitkään jääneet yksityisiksi. Toimivan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan edellytyksenä on kyky kohdata historiansa kipukohdat, palkintoperusteissa sanotaan.

Palkintosumma 30 000 euroa jaetaan tasan palkinnon saajien kesken.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto myönnettiin myös muu muassa Ylen Naturväktarna- ja Luontoilta-ohjelmien tekijöille, valtiotieteiden tohtori, tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewartille sekä kansalaisjärjestö Finnwatchille.

Uutista täydennetty klo 10.26.