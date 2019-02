Saarakkalan maanantaiveto kuohuttaa – Simon Elo kommentoi: ”Nyt näin ei ole”

Sinisten kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Vesa-Matti Saarakkala on vetänyt tukensa pois soteen liittyvältä valinnanvapauslakiesitykseltä.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kommentoi tiedotteessa, että Sininen tulevaisuus on sote-uudistuksen takana niin kuin tähänkin asti.

”Sote-uudistus on äärimmäisen tärkeä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava leveämmille hartioille ja kustannusten nousupaineita hillittävä. Suomalaisilla on oikeus tasapuolisiin terveyspalveluihin riippumatta asuinpaikasta. Nyt näin ei ole.”

”Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotukset perustuslakivaliokunnan osoittamiin ongelmiin ovat nyt ratkaisevassa roolissa niin sote-uudistukselle kuin sinisten kannalle sen läpiviemiseen. Varsinkin valinnanvapauden kohdalla on haasteita. Katsotaan, mitä ministeriöstä tulee ratkaisuehdotuksina”, Elo muistuttaa.

Samassa yhteydessä on syytä muistuttaa, että kokoomuksen kansanedustajista useampi on ilmoittanut vastustavansa koko sote-uudistusta, eivätkä he ole nähneet haasteita vain valinnanvapausmallissa.

Elo korostaa, että Saarakkalan ratkaisu on henkilökohtainen.

"Olen puhunut Saarakkalan kanssa. Hän kertoi jatkavansa uudistuksen eteenpäinviemistä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa."

Saarakkalan mukaan sote-uudistuksen aikaansaaminen siirtyy nyt väistämättä seuraavalle vaalikaudelle, mutta parlamentaarinen uudistustyö asiassa voidaan käynnistää.

Mikäli sote kuitenkin eduskunnan suureen saliin etenisi ja siitä äänestettäisiin, Saarakkalan ääni voisi keikauttaa soten vastustajat enemmistöksi.

Saarakkala totesi aiemmin maanantaina Demokraatille tekstiviestitse, ettei spekuloi asialla.

– En kuitenkaan edistä valinnanvapautta valiokunnassa. Pilotit käyvät, jos ne halutaan välttämättä pitää mukana, Saarakkala lisää.