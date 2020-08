Saarikko odottaa perusteellista selvitystä koronatestiruuhkista – tilanne ei voi jatkua samanlaisena, hän sanoo

Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtajaehdokas Annika Saarikko haluaa tänään hallituksen neuvotteluissa kuulla perusteellisen selvityksen siitä, miksi testaaminen on ruuhkautunut. Hänen mukaan tilanne ei voi jatkua samanlaisena syksyllä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Saarikon mukaan on löydettävä parempia ratkaisuita, jotta testaamaan päästään nopeammin ja tulokset tulevat nopeammin. Hänen mukaansa tämä on tärkeää siksi, että ihminen voi mennä töihin, jos hän on terve.

Koronatestin ruuhkat ovat nousseet viime aikoina pöydälle. Esimerkiksi Helsingissä julkisella puolella testiin pääsemisessä on useiden päivien viiveitä, samoin testaustulosten saamisessa.