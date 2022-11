Saarikko: Olemme menettäneet paljon luottamusta – linjapuheessa yhdistyi aluepolitiikka ja turvallisuus

Aluepolitiikkaan nojaavaan keskustan puoluevaltuuston kokouksessa pidettävissä puheissa aiheiden odottaisi liikkuvan lähellä pienen suomalaisen arkea. Niin vain Eurooppaa ravisteleva sota kuitenkin heitti varjonsa aina Kuopioon asti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kun keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko aloitti linjapuheensa tänään Kuopiossa keskustan puoluevaltuuston kokouksessa, ensimmäisenä asiana oli Ukraina.

- Ukrainalla on edessään hyiset ajat. Sähköt on poikki, talot kylmenevät. Sydämemme ja ajatuksemme ovat jokaisessa kodissa, jossa tänäkin aamuna on herätty sodan mielettömyyden aiheuttamaan kuoleman pelkoon ja ahdistukseen, Saarikko avasi puheensa.

Saarikon mukaan maailmassa on käynnissä isojen voimien kamppailu, jossa mittelevät kansanvalta ja itsevaltaisuus.

- Me seisomme Ukrainan rinnalla. Vapauden puolella. Me suomalaiset tiedämme, miten pitkän varjon sota sukupolviin jättää.

Keskustan puoluevaltuusto kokoustaa kipuilevan hallitustaipaleen loppusuoran aikana. Keskustan ja muiden hallituskumppaneiden sukset menivät taas ristiin tällä viikolla, kun eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta linjasi perjantaina kantansa luonnonsuojelulain uudistukseen.

Keskusta äänesti yhdessä oppositiopuolueiden kanssa, kun valiokunta antoi lausunnon lakiesitystä käsittelevälle ympäristövaliokunnalle. Muut hallituspuolueet jäivät vähemmistöön ja jättivät eriävät mielipiteet. Eriäviä mielipiteitä oli kaksi eli hallitus oli kaikkiaan kolmessa eri leirissä.

Lain uudistamisella tavoitellaan luonnon monimuotoisuuden turvaamista, ja se on hallituskauden merkittävimpiä hankkeita ympäristöministeriölle.

Keskusta on kärsinyt jo pidemmän aikaa matalista kannatusluvuista. Ylen marraskuun alun kannatuskyselyssä keskustan kannatus oli vielä 10 prosentin paremmalla puolella, mutta kaukana kolmen suosituimman puolueen kärjestä.

- Kulunut vaalikausi on ollut paitsi kriisien täyttämä meille kaikille suomalaisille myös erittäin vaikea keskustalle. Myönsin, että olemme menettäneet paljon luottamusta ja kadottaneet yhteyttä suomalaisiin, Saarikko sanoi tiedotustilaisuudessa linjapuheensa jälkeen.

Saarikon mukaan yllätyksiä voi kuitenkin olla vielä luvassa kannatusluvuissa ennen huhtikuun alussa koittavia eduskuntavaaleja.

Luonnonsuojelulaki on ollut vain yksi monista yhteistyötä hiertäneistä asioista hallituksen lopputaipaleella. Saarikko kertoi tällä viikolla, ettei nykyinen hallitus olisi enää olemassa, jollei hallituskaudelle olisi osunut suuria kriisejä.

Valtiovarainministeri Saarikko viittasi Uutissuomalaisen haastattelussa vuonna 2020 puhjenneeseen koronapandemiaan, tänä vuonna alkaneeseen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa sekä seuranneeseen energiakriisiin.

Saarikon mukaan keskeisimmät näkemyserot hallituksessa liittyvät käsityksiin velasta ja talouden raameista.

- Ilman kriisejä tätä hallitusta ei olisi enää olemassa, Saarikko sanoi haastattelussa.

Saarikko kertoi puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että yhteyttä viime vaalikauden ajan oppositiopuolueiden ja myös edellisessä hallituksessa olleen keskustan välillä ei onnistuttu rakentamaan sillä tavalla kuin hän olisi toivonut.

- Hallitus on ollut useampaan otteeseen luottamuskuilun tai epäluottamuksen kuilun partaalla. Kun sanoin että näin on, niin tarkoitan sitä.

Saarikon mukaan keskeisimmät näkemyserot, jotka rauhallisempina aikoina olisivat hajottaneet hallituksen, liittyvät käsityksiin velasta ja talouden raameista.

- Siitä huolimatta hallituksen ansiolistalla on kriisien hoidossa aina historiallisen tärkeää Nato-jäsenyyspäätöstä myöten erittäin hyvä saldo, Saarikko sanoi.

Viime viikolla hallitus näyttäytyi riitaisena, kun se sovun seurauksena päätti olla edistämättä monia lakihankkeita ennen kevään eduskuntavaaleja.

PUHEESSAAN SAARIKKO yhdisti turvallisuuspolitiikan keskustalle ominaiseen aluepolitiikkaan ja Suomen asuttuna pitämiseen. Tähän haluttiin viitata myös kokouspaikan valinnalla.

- Keskittäminen on huonoa puolustuspolitiikkaa, joka asettaa meidät alttiiksi vaaralle. Alueiden politiikasta on tullut erottamaton osa turvallisuuspolitiikkaa. Tämä on viestini eduskuntavaaleissa äänestäville suomalaisille. Täällä itäisessä Suomessa railoksi muuttunut raja vaikuttaa eniten, Saarikko sanoi.

Saarikko esitti Suomeen perustettaviksi erityistalousalueita, joiden avulla voitaisiin kehittää paikallista vetovoimaa, investointeja ja työllisyyttä.

- Joillain paikkakunnilla tarvitaan vauhtiin pääsyyn vähän lisävirtaa. Toisaalta on myös alueita, joilla erityisiä, nopeasti kehittyneitä vahvuuksia, jopa positiiviseksi kriisiksi kehittyviä ilmiöitä, jossa tarvitaan nopeita ratkaisuja kasvun onnistumiseksi.

Saarikko huomautti, että erityistalousalueita on jo nykyisin 23 EU-maassa.

- Olemme siis niiden puuttuessa oikeastaan kummajaisia, emme suinkaan valtavirtaa. Tampereen kaupunki oli perustamisensa aikaan sekin erityistalousalue. Ehkä siis saamme tähän tukea myös pääministeriltä, Saarikko sanoi tamperelaisesta Sanna Marinista (sd.).

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Karri Kallio 71 äänellä. Kakkossijalle jäi Jenny Hasu 39 äänellä. Kolmanneksi puheenjohtajakisassa tuli 16 äänellä Aino-Riikka Simula, joka valittiin valtuuston varapuheenjohtajaksi Outi Lankian ohella.

Keskustan ohella hallituspuolueista myös vihreiden ja oppositiosta kristillisdemokraattien puoluevaltuustot kokoontuvat tänä viikonloppuna.