Saarikko: ”Tapoihini ei kuulu uhkailla”

– Tarkoitus on tosissaan neuvotella, etsiä ratkaisuja ja katsotaan, mihin asti päästään, tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko totesi tullessaan tänään toisen päivän neuvotteluun hallituksen puoliväliriiheen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi eilen, että hän on tuonut hallituksen johdolle oman esityksensä taloudesta ja työllisyydestä.

– Jo ennen kuin tämä asia tuotiin julkisuuteen, totesin hänelle ja muille hallituskumppaneille, että se esitys ei tyydytä keskustaa, Saarikko sanoi Säätytalon portailla medialle.

– Huomaan, että sellaistakin on ilmoilla, että ajatellaan, että keskusta on täällä vähän niin kuin hankalana.

Saarikon mukaan nyt on ensimmäinen kohta katsoa, jos koronakin väistyy, mitä Suomi tekee toipuakseen kriisistä ja palatakseen myös vanhoihin ongelmiin. Haasteita on Saarikon mukaan siinä, miten yritykset voivat satsata uuteen ja siihen miten valtio velkaantuu.

Saarikon mukaan työllisyystoimien tekeminen yhdistää hallitusta.

– Kannatamme asioita, joissa vaikkapa parannetaan työttömien ihmisten palveluita. Se on oikein ja hyvä. Mutta työllisyyden tehtävä on myös aina vahvistaa valtion taloutta. Meidän huoli liittyy siihen, että tehdään ratkaisuja, joissa Suomen menot ja tulot tasapainottuvat. Kysymys on siitä, että meillä tuppaa jäämään tässä osaksemme kirstunvartijan rooli niiden suomalaisten veronmaksajien puolesta, jotka ovat huolissaan velkaantumisesta.

– Minun arvioni mukaan paras tapa hoitaa Suomen taloutta on työllisyys. Se on paljon mukavampi tie kuin leikkauslistojen tie.

Saarikon mukaan on selvää, että kun viiden puolueen kanssa neuvotellaan, painotukset ovat erilaisia.

– Sanon myös reilusti, että nyt joissain kysymyksissä ne ovat tosi erilaisia. Semmoista politiikassa joskus on. Nyt meidän pitää yhdessä arvioida, onko meillä talouden tulevaisuudesta, joka on yksi tämän hallituksen tärkeimpiä tehtäviä, riittävän paljon yhtenäinen näky.

Saarikon mukaan valtiovarainministeriöllä on paras kyky arvioida, millaisia asioita talouden kannalta on hyvä tehdä.

Saarikon mukaan asiat kiteytyvät siihen, tehdäänkö sellaisia työllisyyspäätöksiä, jotka vahvistavat Suomen velkaantumisen päättymistä.

– Suomalaiset ovat huolissaan velkaantumisesta.

– Tosissaan neuvotellaan, edessä on pitkä päivä.

Kun Saarikolta kysyttiin, kuinka mahdollista on, että keskusta lähtee hallituksesta, hän sanoi, ettei hänen tapoihinsa kuulu uhkailla.

– Enkä pidä sitä perusteltuna, asiat ratkaisevat. Pääministeripuolue arvioi, miten näitä neuvotteluja juoksutetaan tästä eteenpäin.

Muista puolueista on katsottu, että keskusta ei halua neuvotella. Saarikon mukaan politiikkaan kuuluvat tilanteet, jossa joskus asiat jäävät seisovaan veteen.

– Politiikkaan kuuluu sopiminen ja yhteistyö mutta myös oikeus kertoa, missä kunkin puolueen omat arvot ja rajat kulkevat.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ilmastotoimien lisäksi Saarikko sanoi, että hallituksen on löydettävä myös talouden kestävyyteen riittävästi yhteisiä nimittäjiä.

– Sen asian äärellä me nyt olemme. Sitten katsotaan, löytyykö tästä sopu.

Turpeesta ei ole Saarikon mukaan päästy vielä keskustelemaan hallituksen johdon kanssa lainkaan.