Saarikko tiukkana Mykkäsen puheista: ”Pääministeri sai potkut”

Keskustelu ansioverotulojen alennuksista herätti vilkasta keskustelua SAK:n eduskuntavaalitentissä puolueiden puheenjohtajille tänään.

Kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa sijaistanut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi, että kokoomuksen mielestä keskituloisten palkkaverotuksen keventäminen merkittävällä tavalla on selkein tapa tuoda ostovoimaa ilman, että se johtaa kustannuskierteeseen kuten palkankorotukset tekisivät.

Kokoomus rahoittaisi veronalennukset säästöillä.

– Tullaan se tiistaina taas vaihtoehdobudjetissa osoittamaan.

Mykkänen kehotti miettimään sitä, että useimmat etuudet nousevat 7-8 prosenttia indeksikorotuksen myötä.

– Eivät palkat nouse sillä tasolla. Se tulee lisäämään työttömyysloukkuja tämän hallituksen aikana.

ENNEN Mykkäsen puheenvuoroa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson oli ilmaissut olevansa huolissaan siitä, että veronalennukset heikentävät julkista taloutta.

– Olen myös huolissani veronalennuspuheista. Jos me lähdemme murentamaan meidän hyvinvointivaltion rahoitusta miljardien veronalennuksilla ja sitä varten otetaan vielä lisää velkaa, se jos joku tulee tavalliselle palkansaajalle tosi kalliiksi, sanoi SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin.

Marin painotti, että työmarkkinajärjestöt ja -liitot ovat avainasemassa siinä, mitä tavalliselle palkansaajalle jää kukkaroon.

– On selvää, kun inflaatio on korkealla tasolla, tarvitaan myös palkankorotuksia. Palkkojen pitää seurata muuta hintakehitystä. Tässä liitoilla on aivan avainrooli. Luotan siihen, että Suomessa työmarkkinajärjestöt pystyvät palkoista ja työehdoista sopimaan tällaisessakin tilanteessa, Marin painotti.

MYÖS keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kävi tiukasti kiinni Mykkäsen veronalennuspuheisiin.

Saarikko nosti esiin Britannian, jossa rikkaille kaavaillut veronalennukset jouduttiin perumaan ja samassa hötäkässä vaihtui pääministeri.

– On se Kaitsu sillä tavalla, että tämä teidän verohomma kannattaa perata nyt ihan oikeasti huolella. Totta kai on mukava ajatus, että maksaisimme vähemmän veroja. Mutta sitten pitää rehellisesti kertoa, että se tarkoittaa, että sitten ei esimerkiksi saa edes nykyisen kaltaisia palveluita ikäihmisille, Saarikko latasi Mykkäselle.

– Minä toivon, että kokoomus tutkii tarkoin, mitä Iso-Britanniassa tapahtui. Mitä tapahtui? Markkinat menivät sekaisin, kansainvälinen valuuttarahasto heristi sormea ja pääministeri sai potkut, Saarikko jatkoi.

– Kävisikö niin meilläkin? Mykkänen heitti pääministerin eroon viitaten.

– Tämä oli hyvää arvailua meidän vaihtoehtobudjetista, mutta se oli väärää arvailua. Ei me leikata palveluista, Mykkänen jatkoi.

Myös Sanna Marin hauskuutti yleisöä ja heitti kommentin Mykkäselle tämän olkapäätä taputellen ja pääministerin erosta puhumiseen viitaten:

– Tämä selitti sen, minkä takia kokoomus ajaa näitä veronalennuksia.