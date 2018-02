Saarikko toppuuttelee kokoomuksen vaateita hoitotakuu-ajan lyhentämisestä – taustalla vanha kiista asiakasseteleistä

Sisäministeri, kokoomuksen sote-neuvottelija Paula Risikko kertoi hiljattain Demokraatille, että kokoomus vaatii sote-uudistuksen valinnanvapauslaista tehtävän esityksen yhteydessä takeen siitä, että sairaanhoidon hoitotakuuaikaa tiukennetaan.

Keskustalainen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko toppuuttelee sittemmin puhemieheksi siirtyneen Risikon toiveita.

– Hallituksessa on asiakassetelilainsäädännön lausuntopalautteen jälkeisessä hiontavaiheessa, lakiin lisättiin asiakasseteli velvoittavaksi erikoissairaanhoidossa vain silloin, jos hoitotakuurajat paukkuvat kyseisellä maakunnalla. Silloinkin tietysti maakunnalla on mahdollisuus turvautua yhteistyöalueen muihin sairaaloihin asiakasseteleiden lisäksi. Hoitotakuun lyhentämisestä ei tässä yhteydessä ole nyt edellytyksiä tehdä päätöksiä, Saarikko sanoo.

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuuaika on tällä hetkellä kuusi kuukautta, mitä pidetään kokoomuksessa liian pitkänä. Taustalla kokoomuksen hoitotakuu-vaateissa on myös se, että hoitotakuuaika on vahvassa kytköksessä soten valinnanvapausuudistukseen. Se nimittäin määrittää, kuinka paljon potilaita vapautuisi asiakassetelijärjestelmän piiriin.

Hallituksen tuoreimman sote-sovun mukaan asiakassetelin velvoittavuus ei koskisi enää erikoissairaanhoidon palveluita. Sen sijaan asiakasseteliä olisi kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin. Eli mitä lyhyempi hoitotakuuaika, sitä enemmän käytettäisiin asiakasseteleitä muualla kuin julkisen terveydenhuollon puolella.

Saarikon mukaan hoidon saatavuus on isomman selvityksen alla ministeriössä tämän vuoden aikana, mutta tässä yhteydessä hoitotakuuseen liittyviä lakimuutoksia ei ole Saarikon mukaan perusteltua tehdä.

– Kysymys on isompi kuin vain kuukausien siirtely. Tällä hetkellä hoitotakuu on terveydenhuoltolaissa oleva pykälä ja siellä sen luonteva paikka onkin. Tässä yhteydessä ei ole järkevää tehdä päätöksiä kuukausimääriä koskien. Tunnistamme kuitenkin, että aihe on olemassa.

Saarikon mukaan hallituksen prioriteetti on nyt saada valmiiksi sote-järjestämislaki ja valinnanvapaus-kokonaisuus, jonka jälkeen on aika käydä läpi sisältölakeja.

Esimerkiksi tervedenhuoltolakia käsittelevä ryhmä istuu tämän vuoden loppuun saakka.

– Se käy laajemmin läpi hoidon saatavuutta kuin vain pelkästään hoitotakuuta, Saarikko kertoo.