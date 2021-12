Saarikko torppasi maakuntaveron ja lupasi Orpolle himmelin keskustan aluevaalistartissa – ”Me olemme Suomen suurin puolue”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko täsmensi keskustan tavoitteita puolueensa aluevaalistartissa lauantaina. Saarikon mukaan keskustan tavoitteena on lähipalvelujen vahvistaminen siten, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Sote-asemien palvelut voivat vaihdella tarpeiden mukaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Kovin vähäväkisellä alueella ei välttämättä riitä työtä lääkärille täyteen työviikkoon. Silloin sote-asema voi toimia osan viikosta terveydenhoitajan, näytteenottajan ja kotisairaanhoitajan voimin lääkärin käydessä, kun tarvetta on. Palveluita voi täydentää etäyhteyksin ja palveluauton käytöllä. Tärkeintä on, että heikoimmista pidetään huolta ja että kaikilla on helppo pääsy ammattilaisen luokse. Ketään ei saa jättää yksin.” Saarikko sanoi.

Saarikko piikitteli kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa, joka on syyttänyt hallituksen sote-uudistusta liiasta rakenteisiin keskittymisestä.

”Uudistus ei ole pelkkiä rakenteita tai kuten ystävämme Petteri kokoomuksessa niitä mielellään kutsuu – himmeleitä. Täytyypä hankkia Petterille jouluntoivotukseksi Kokoomuksen puoluetoimistoa koristamaan aivan ehta suomalaisista oljista tehty himmeli. Sellaisen äärellä on hyvä rauhoittua miettimään, mikä on olennaista.” Saarikko sanoi.

”En tuijota gallupeja, en katso nyt Arkadianmäen pylväiden taakse.”

Kannatusalhossa olevaa keskustaväkeä Saarikko lohdutti muistuttamalla keskustan suuruudesta kuntapuolueena.

”Ja mitä tulee Keskustaan, sanon nyt: me olemme Suomen suurin puolue. En tuijota gallupeja, en katso nyt Arkadianmäen pylväiden taakse. Keskusta on kansanvallan tekijäporukka. Olemme puolue, joka toimii koko Suomessa, liki jokaisessa kunnassa. Olemme puolue, jolla on selvästi eniten kotikuntien valtuutettuja ja luottamushenkilöitä. Meitä on eniten – meitä keskustalaisia ihmisiä.”

Saarikko torppasi puheessaan myös maakuntaveron tämän hallituskauden asialistalta. Verotusoikeus voisi tulla hänen mukaansa harkittavaksi, jos maakunnista tehdään tulevaisuudessa keskustan tavoitteen mukaisesti monialaisia.

”Siksi veron valmistelusta vastaavana ministerinä sanon: sellaista mallia ei tällä vaalikaudella saada aikaiseksi, joka johtaisi maakuntaveron käyttöönottoon. Emme myöskään ole kuulleet muiden puolueiden tukevan valtion ja maakuntaliittojen tehtävien siirtoa maakuntiin. Yhtälö on siis mahdoton. Mahdoton.”