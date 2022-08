Saarikko vakuutti, että pysyvistä säästöistä pidetään kiinni – ”käsillä on nopeasti kehittynyt inflaatio”

Kansalaisten ostovoiman suhteen tehtävät ratkaisut on Saarikon mukaan perusteltua ja järkevää pitää kertaluonteisina. Syynä on valtiontalouden kestävyys ja toive siitä, ettei inflaatio jatku ikuisesti.

– Erityisesti poikkeuksellisesti kohonneen sähkön hinnan vuoksi toimien on oltava tuntuvia, että ne aidosti vaikuttavat kansalaisten arkeen ja pärjäämiseen. Näitä me parhaillaan hiomme, Saarikko totesi keskiviikkona iltapäivällä Säätytalolla.

KAIKKIEN MINISTEREIDEN neuvottelut ovat tältä päivältä päättyneet ja jatkuvat todennäköisesti torstaina aamulla. Parhaillaan neuvotteluja käydään Viisikon kesken.

Saarikon mukaan riihestä on luvassa energiakriisiin veroratkaisuja ja suoria, kohdennettuja tukia. Eräs konkreettinen esillä ollut toimi on ollut sähkön arvonlisäveron lasku, jonka on julkisuudessa arveltu asettuvan nykyiseltä 24 prosentin tasolta 14 tai 10 prosenttiin.