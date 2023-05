Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että RKP:n Eva Biaudet olisi marssinut eilen aamulla ulos hallitus­neuvotteluiden maahan­muutto­ryhmästä Säätytalolla. Biaudet itse kommentoi Ilta-Sanomille myöhemmin illalla, että hän on jatkamassa neuvotteluissa. Rane Aunimo Demokraatti

IS uutisoi myös jutussaan, että RKP korvaisi Biaudet’n uudella edustajalla.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi tilannetta perjantaiaamulla ennen päivän neuvottelujen alkua. Hänen mukaansa Biaudet’ta ei olla vaihtamassa toiseen henkilöön.

– Eva tekee hyvää työtä ja istuu neuvottelijaryhmässä niin kauan itse jaksaa. Mielestäni on aika kohtuutonta, että mediassa on nyt tällaisia huhuja liikkeellä, että RKP olisi vaihtamassa Evaa. Se on huhu, joka ei pidä ollenkaan paikkaansa.

Henrikssonin mukaan tämä vaikuttaa jo myös neuvottelujen sävyyn.

– Totta kai se vaikuttaa meihin, jos halutaan antaa semmoinen kuva, että minä puolueen puheenjohtajana olisin vaihtamassa neuvottelijaa, mikä ei ole mitenkään ajankohtaista. Se vaikuttaa ilmapiiriin ja meidän ryhmässä ollaan huolestuneita tästä kehityksestä. Mutta yritetään mennä eteenpäin ja toivottavasti ryhmissä on tänään sitten parempi fiilis ja kuunnellaan myös kaikkia.