Säätytalolla neuvotellaan hallitusohjelmasta viimeistä päivää, salkkuja jaetaan viikonloppuna – Rinne vahvisti oppivelvollisuuden pitenemisen

Tänään on viimeinen neuvottelupäivä hallitusohjelman suhteen, sanoi hallitusneuvotteluja vetävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne Säätytalolle saapuessaan.

Rinteen mukaan tänään luvassa on hallitusohjelman työstämistä. Muutamia asioita on Rinteen mukaan vielä auki, mutta hän ei yksilöi niitä. Hallitusohjelma on määrä saada kuntoon tänään, mutta Rinteen mukaan siitä tiedottaminen tapahtunee vasta viikonlopun jälkeen.

Koulutukseen liittyvät asiat saatiin Rinteen mukaan sovittua keskiviikkoiltana. Rinne myös vahvisti, että oppivelvollisuus pitenee toisen asteen opintoihin. Asiasta on aiemmin uutisoinut Yle. Rinne ei kertonut tarkemmin, missä aikataulussa oppivelvollisuuden pidentäminen tapahtuu.

– Se nähdään sitten, kun ohjelma on hyväksytty, hän sanoi.

Antti Rinteen mukaan ministerien määrästä ei ole vielä sovittu mitään.

– Luulen, että viikonlopun aikana katsotaan salkkujako, Rinne kertoi.