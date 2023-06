Säätytalossa alkaa syksyllä remontti – kustannusarvio 38 miljoonaa

Hallitusneuvottelujen näyttämönä vastikään toiminut Säätytalo remontoidaan. Valtion arvorakennuksista vastaava Senaatti-kiinteistöt aloittaa talossa syksyllä peruskorjauksen, jonka aikana rakennuksen julkisivut kunnostetaan, sisäpintojen maalauskoristeluita konservoidaan ja talotekniikka uudistetaan. Samalla parannetaan myös rakennuksen esteettömyyttä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Korjaushankkeen on määrä kestää kaksi vuotta, ja sen kustannusarvio on 38 miljoonaa euroa. Säätytalo on korjaustöiden aikana poissa käytöstä.

Gustaf Nyströmin suunnittelema Säätytalo valmistui vuonna 1893. Suomen mittakaavassa rakennus on poikkeuksellisen koristeellinen sekä sisältä että ulkoa.

Julkisivujen korjauksessa kunnostetaan ikkunat ja tehdään rappaus- ja maalaustöitä sekä uusitaan talon runsaat kipsikoristeet. Julkisivuihin palautetaan haalistumaan päässyt hiekkakivijäljitelmämaalaus. Monimuotoinen peltikate uusitaan, ja päätykolmion pronssiveistos konservoidaan.

SISÄTILOISSA konservoidaan talon sisäseinien ja kattojen runsas maalauskoristelu. Erityisen huomion kohteeksi pääsevät pääsalien kattomaalausten henkilöhahmot ja pääportaikon lasikatteen leijonamaalaus.

Alun perin Säätytalo rakennettiin säätyvaltiopäivien aatelittomien säätyjen kokoontumispaikaksi. Toisessa kerroksessa olivat näin ollen talonpoikaissäädyn, porvariston sekä pappissäätyjen salit.

Kun yksikamarinen eduskunta aloitti työnsä vuonna 1907, Säätytalo jäi liian pieneksi. Siellä pidettiin valiokuntien kokouksia, ja Säätytalolla oli myös eduskunnan kirjasto vuoteen 1931. Sen jälkeen rakennus tunnettiin puoli vuosisataa Tieteellisten seurain talona, ja siellä oli parhaimmillaan jopa 65 seuran toimisto ja kirjasto.

Nykyään Säätytalo toimii valtioneuvoston edustustilana. Siellä on järjestetty hallitusneuvottelujen lisäksi monenlaisia kokouksia ja vastaanottoja.

Valtakunnanoikeus on kokoontunut Säätytalossa neljästi, edellisen kerran oikeudenkäynnissä Kauko Juhantaloa (kesk.) vastaan vuonna 1993. Säätytalossa pidettiin myös sotasyyllisyysoikeudenkäynti vuosina 1945-46.