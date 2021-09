Saavutetaanko Säätytalolla sopu? – ”Siellä on nyt tällainen luova tauko. Eteenpäin päästään kyllä.”

Neuvotteluissa oli alkuiltapäivästä ennen kello 14:ää tauko. RKP:n puheenjohtaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi ulos mennessään, että neuvotteluissa on tapahtunut etenemistä.

– Siellä on nyt tällainen luova tauko. Eteenpäin päästään kyllä, Henriksson sanoi.

Hetkeä aiemmin vihreiden ympäristöministeri Krista Mikkonen kertoi Säätytalon portailla, että edelleen etsitään ratkaisua sellaisesta paketista, jossa olisi uskottavasti määritelty keinot hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035.

– Kuten pääministeri totesi, ilmastokokonaisuus on se josta käydään eniten keskustelua. Toki kokonaisuus on aina kokonaisuus, ja ennen kuin kaikki on valmista niin mikään ei ole valmista, Mikkonen sanoi.