Sähköautojen aikaan?

Ajomukavuudestakin pitää puhua, kun yhdellä latauksella ei ulotu suorittamaan päivämatkaa. Sama koskee hybridiautoja. Meille tarjottiin autonvaihdon yhteydessä ilmastotekona hybridiautoa 1,5 vuotta sitten. Hinta hirvitti. Uusi ja ehkä viimeinen automme käy nyt bensalla.

Uusiin sähköautoihin siirtymistä tuetaan jo nyt monin verohelpotuksin ja joko julkisesti tai yksityisesti rakennetuin latauspistein. Ratkaisuilla suositaan varakkaita henkilöitä. Keille muille pitäisi kompensoida ja kuinka paljon sähköautojen käyttöä? Uusimmassa poliittisessa ulostulossa ehdotettiin, että kompensointi kohdistuisi vähätuloisille maaseudun asukkaille. Puhutaanko nyt todellakin vähätuloisista, kun kompensaation tulorajaksi on esitetty maksimissaan 40 000 euron nettotulot vuodessa? Jos kompensaatio koskee kotitaloutta, se koskee myös yksin asuvia. Jos maaseudun kotitaloudessa on useampia autontarvitsijoita (ja autoja), tulisiko heistä kuitenkin jokaisen saada oma kompensaatio? Siihenkin pitää vastata sillä kotitalouden jäsenillä saattaa olla eri aikataulut ja matkan kohteet. Tarkoitus ei myöskään voi olla, että kompensaatio annettaisiin vain työssäkäyville. Myös opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset tarvitsevat maaseudulla autoa.

Mistä on syntynyt käsitys, että kaupunkilaiset pystyisivät ostamaan sähköautoja tuosta vain, eivätkä ole siksi ryhmänä kompensaation arvoisia? Vai onko taustalla ajatus, että kaupunkilaiset kyllä pärjäävät pelkän julkisen liikenteen varassa? Onko kenties ajateltu, että kaupunkilaiset pääsevät junalla mökeilleen? Entä miten pysyväksi ilmiöksi muuttuva etätyö mökeillä pitäisi ottaa huomioon? Olisiko aika nyt kypsä muutoksiin henkilöverotuksessa siten, että mökkikunta voisi saada siitä osansa, kiinteistöveron lisäksi?

Entä miten maaseutu määritellään? Monista maaseutukunnista on tullut kaupunkeja ja monista kaupungeista kuntaliitosten seurauksena osittain maaseutua. Helsinki on hyvän julkisen liikenteen osalta poikkeus, ei sääntö. Kuitenkin myös siellä on katvealueita, jonne julkinen liikenne ei yllä lainkaan tai on kohtuuttoman harvaa. Sama koskee muitakin palveluja. Kun ajatellaan tilannetta Vaasassa, niin julkinen liikenne on käyttökelpoisuutensa puolesta heikentynyt. Harva jaksaa istua päivittäin kotiseutumatkalla Ristinummelta keskustaan tai päinvastoin, kun bussi kiertää puoli kaupunkia. Koulujen loma-aikoina julkisesta liikenteestä ei juuri voi puhua. On puhuttava myös julkisen liikenteen maksuista. Korkeat maksut ovat jo nyt harrastustoimintaan osallistumisen este monille pienituloisille.