Sähkölaskujen kertakorvauksen määrä lähteä tänään lausuntokierrokselle – poliittista sopua ei ole

Lakiluonnos sähkölaskujen takautuvasta kertakorvauksesta on tarkoitus antaa tiistaina lausuntokierrokselle. Lakiluonnosta viimeistellään työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT:n tietojen mukaan esitys lähtee lausuntokierrokselle ilman, että siitä on poliittinen sopu. SDP ei tiettävästi ole ainakaan vielä hyväksynyt korvausprosenttia, jonka mukaan valtio korvaisi sähkölaskun omavastuun ylittävästä osuudesta 50 prosenttia. Puolue haluaa tiettävästi varmistaa, että lopulliset parametrit ovat tulonjakovaikutuksiltaan oikeudenmukaisia.

Sähkötuen yksityiskohdista on neuvoteltu TEMin valmisteleman esitysluonnoksen pohjalta. TEMin pohjaesityksessä lähdettiin siitä, että valtio maksaisi 50 prosenttia laskusta. Näin haluttaisiin estää ylikompensointi, jonka on pelätty muun muassa kannustavan kuluttamaan energiaa enemmän.

STT:n tietojen mukaan korvausmallista ei ole ollut isoja näkemyseroja hallituspuolueiden kesken. Hallituksen esitykseen voi vielä tulla muutoksia lausuntojen perusteella ennen eduskunnan käsittelyä.

KERTAKORVAUS tulisi kahdessa osassa, ja se koskisi neljää talvikuukautta. Perusteena käytettäisiin marras- ja joulukuun sähkölaskuja. Maksimituki olisi 700 euroa kuukaudessa.

Hallituslähteistä kerrotaan STT:lle, että omavastuu korvaukselle laskisi 90 euroon aiemmin sovitusta 100 eurosta. Toisaalta sähkölaskun kertakorvaukseen olisi hallituslähteiden mukaan tulossa kymmenen sentin raja, mikä puolestaan rajaisi korvauksen saajien määrää.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sähkösopimuksen kilowattitunnin hinta on alle 10 senttiä, korvausta ei saa. Ainakin osalle puolueista on ollut tärkeää, että tällä estetään se, ettei korvaus menisi myös niille kotitalouksille, joilla on edullinen sähkösopimus.

Kertakorvauksen ulkopuolelle jäävät voisivat hyödyntää aiemmin sovittuja tukia, kuten verotuksessa tehtävää sähkövähennystä.

Tukeen käytettäisiin kokonaisuudessaan alustavan arvion mukaan enintään noin 400 miljoonaa euroa.

Saila Kiuttu