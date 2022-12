Sähkön hintakatto puhuttaa: Tässä malli, jonka kokoomus tuo pöydälle

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kutsunut parlamentaarisen kokouksen koolle maanantaina pohtimaan sähkölle hintakattoa. Johannes Ijäs Demokraatti

Oppositiopuolueista kokoomus aikoo tuoda kokouksessa pöydälle oman mallinsa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että sähkön hinta on saatava tolkulliseksi kustannuksiinsa nähden.

– Tässähän ei nyt ole kysymys siitä, että huutokaupalla päätetään jokin kiva hinta, Mykkänen toteaa.

Hän jatkaa muistuttaen, että sähkön hinta huitelee tällä hetkellä 60 sentissä kilowattitunnilta mikä on monelle myös sähkölaskun perusta, vaikka tuotantokustannukset ovat aina lähes 20 senttiä. Mykkäsen mukaan kokoomuskin markkinatalouspuolueensa näkee, että pörssi on rikki ja kannattaa velvoitehintasääntelyä.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmästä on nostettu esiin niin kutsuttua Viron mallia kotitalouksien ja pk-yritysten tukemiseksi.

– Virossahan tämä toimii ilman veronmaksajien rahaa eli niin, että sähköyhtiöille määrätään lailla velvoite myydä toimitusvelvollisille henkilöasiakkaille tietty kiintiö sähköä säädeltyyn viranomaisen määräämään hintaan. Tämä on meidän ensisijainen ehdotus. Se on myös (kansanedustaja Heikki) Vestmanin (kok.) jättämän toimenpidealoitteen sisältö, Mykkänen sanoo.

Mykkänen kuitenkin myöntää, että on kiire ja mallin toimeenpano voi olla haaste.

– Sitten on muita malleja, joista yksi on demarien esittämä, joka on kallis mutta suoraviivainen, Mykkänen sanoo.

SDP:n eduskuntaryhmä on esittänyt määräaikaista sähkön hintakattoa kotitalouksien sähkölle. Hintakatto voisi rajata hinnan esimerkiksi alle kahteenkymmeneen senttiin per kilowattitunti.

Kolmas tapa olisi Mykkäsen mukaan voimistaa jo nyt käytössä olevia tukimalleja kuten sähkötukea ja sähkövähennystä.

VAIKKA kokoomus tuo Viron mallin parlamentaariseen kokoukseen pöydälle, se vaikuttaa siis olevan avoin myös muille malleille.

– Kokoomus ajaa sitä, että sähkön hinta kohtuullistetaan mahdollisimman järkevin keinoin ja tietenkin niin, että yhtiöille ei makseta ylisuuria kompensaatioita. Minä vetoan tässä sosialidemokraatteihinkin siinä, että katsotaan nyt kaikki vaihtoehdot, joilla veronmaksajien hintalappu pysyy samalla kohtuullisena, kun sähkön hinta saadaan alas. Me haluamme oikeasti pöydälle nämä vaihtoehdot ja ne pitää katsoa järjellä ennen kuin sitoudutaan yhteen.

Jos tästä talvesta halutaan siedettävä, malli pitää Mykkäsen mukaan saada päätettyä tammikuun aikana päätettyä ja pian voimaan.

SDP vaati eilen sähkön hintakattoa ja sai aikaan sen, että asiassa lähdettiin etenemään toden teolla.

– Pidän demarien hätää tässä ymmärrettävänä. Mutta siitä joudun antamaan vähän kriittistä palautetta, että kyllä tämä nykyinen hintataso oli hyvin ennakoitavissa todennäköiseksi jo kaksi kuukautta sitten. Miksei silloin syys-lokakuussa tehty sitä, mikä nyt tehtiin? Oltaisiin paljon helpommassa tilanteessa, Mykkänen toteaa.