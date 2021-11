Sähkön pörssihinta ennätyskorkealla – ”Uskomus markkinoilla on, että tämä normalisoituu tuossa kevään jälkeen”

Sähkön pörssihinta oli Suomessa maanantaina ennätyksellisen korkea. Kantaverkkoa ylläpitävän Fingridin seuranta näytti iltapäivällä sähkön kilowattituntihinnan käyvän yli 50 sentissä alkuillasta, vaikka maan säätila on tavallista marraskuuta ja talven purevimmat pakkaset vielä kaukana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen paikalliseen sähkön hintaan vaikuttaa nyt tuulisuus, mutta pörssihinnan kova nousu liittyy yleiseurooppalaisiin ja pohjoismaalaisiin sähkömarkkinoihin, joiden vaikeudet heijastuvat myös Suomeen, kerrottiin Fingridiltä STT:lle.

- Eihän tässä Suomi yksinään kulje. Syksylläkin oli ennusteita, että korkeat hinnat jatkuvat tämän talven ajan, ja jos katsoo futuureita, uskomus markkinoilla on, että tämä normalisoituu tuossa kevään jälkeen, kertoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Pahimmilla talvipakkasilla hetkelliset hintapiikit saattavat nousta vieläkin korkeammalle, Ruusunen arvioi.

- Kaikki on mahdollista, varsinkin jos tulee oikein kylmää pakkasjaksoa, niin ne ovat niitä tiukimpia tilanteita. Ilman muuta tällaisia yksittäisiä voi tulla.

- Kun tulee kylmempää, yleensä kun on lähdetty alhaisemmalta hintatasolta niin kun on tullut pakkasia, niin alkuvaiheessa se hinta on noussut. Nyt tosiaan ollaan oltu jo lähtökohtaisesti korkealla, Ruusunen sanoo.

Olkiluodon kolmosreaktori tuo suojaa tulevaisuudessa

Suomessa noin yhdellä kymmenestä on pörssihintainen sähkösopimus, jonka laskussa pörssihinnan muutokset näkyvät suoraan. Pidemmällä aikavälillä markkinatilanne näkyy myös uusien kiinteähintaisten sähkösopimusten hinnoissa.

- Tietysti myös kiinteähintaisten sopimusten hinnat ovat vähitellen hilautuneet ylöspäin, koska se futuurikäyrä nousee ylöspäin. Sellainen, joka teki vaikka vuosi sitten vähän pidemmän sopimuksen kiinteällä hinnalla, on tehnyt ihan oikean ratkaisun näin jälkiviisaasti, Fingridin toimitusjohtaja sanoo.

Tulevaisuudessa Suomi on nykyistä paremmin suojassa sähkön hintapiikeiltä, kun Olkiluodon kolmosreaktori vuosien viivästelyn jälkeen kytketään verkkoon.

- Kaikki uusi tuotanto parantaa tilannetta sitä mukaa, kun sitä tulee, ilman muuta, Ruusunen sanoo.

Useita kertoja myöhästyneen Olkiluoto 3:n on määrä aloittaa säännöllinen sähköntuotanto näillä näkymin ensi vuoden maaliskuussa.