Sähkön pörssihinta ponnahti huippukorkeaksi – Energiateollisuuden Leskelä ennakoi korkeita piikkejä alkutalvesta mutta ei pysyvästi korkeita hintoja

Sähkön hinta singahti tiistaina roimaan nousuun Suomessa ja Baltian maissa. Aamukahdeksalta pörssisähkö maksoi Fingridin Tuntihinta-sovelluksen mukaan yli 1,20 euroa kilowattitunnilta, megawattitunneiksi muunnettuna reilut 1 200 euroa. Päivän keskihinta on Nordpoolin mukaan liki 470 euroa sekä Suomessa että Baltian maissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa, että Euroopassa ovat olleet korkeat sähkönhinnat ja nyt myös meillä hinnat ovat nousseet.

– Saimme talven kunnon pakkasineen. Pohjoismaissa on nyt kyse myös siitä, että meillä on tehon saatavuuden kannalta niukkuutta, Leskelä jatkaa.

Ruotsissa olisi nyt sähköä tarjolla, mutta tuontiyhteydet eivät riitä tuomaan sieltä sähköä enempää. Tällä hetkellä Suomeen tulee johdot täynnä sähköä niin Venäjältä kuin Ruotsista. Suomesta myös virtaa jonkin verran sähköä Viroon.

Hyvää on se, että Olkiluoto 3 -ydinvoimala on tulossa ensi vuonna sähköntuotantoon. Myös tuulivoimakapasiteettia on tulossa lisää, mikä myös helpottaa tulevia vuosia.

Kipakka pakkanen Etelä-Suomessa kasvattaa sähkön kulutusta samalla kun vesi- ja tuulivoiman tuotanto jää matalammaksi. Tuulivoimaennusteen mukaan lähipäivinä tuulivoimaa tuotetaan vajaat 600 megawattituntia, kun maksimikapasiteetti on noin 3 000 megawattia. Tuulivoiman tuotantomäärät vaihtelevat, mutta uudet tuulivoimalat pystyvät tuottamaan sähköä kevyelläkin tuulella.

Tässä vaiheessa on vielä vaikea ennustaa miten korkeita hintoja nähdään sydäntalvella, mutta sähköhintafutuureissa näkyy oletus, että hinnat pysyvät talven jonkin verran tavallista korkeampina ja laskevat kevään tullen.

– Ei ole mitään sellaista fundamenttia (perustetta), miksi olisimme siirtyneet pysyvästi korkeiden sähkönhintojen aikaan, mutta on olemassa markkinatilanne, joka johtaa siihen, että perushintataso on jo korkea ja sitten kun sen päälle tulee hyvin korkea kysyntä, hinnat näköjään nousevat hyvin korkealle. On ihan mahdollista, että tammi-helmikuun aikana nähdään ihan samanalaisia hintapiikkejä kuin tänään, Jukka Leskelä arvioi.

Harva kotitalous ostaa pörssisähköä

Useimmilla Suomen kotitalouksilla on kiinteähintainen sähkösopimus, joten dramaattiset hintapiikit eivät suoraan vaikuta heidän sähkölaskuunsa. Pörssihintaan perustuvat sopimukset voivat tuottaa suolaisia laskuja varsinkin sähkölämmitystä käyttäville kotitalouksille.

Käyttötottumuksillakin on vaikutusta. Jos esimerkiksi kuuden kilowatin tehoista sähkökiuasta lämmittää tunnin verran hintapiikin aikana, tulisi löylyjen hinnaksi siten reilut seitsemän euroa jo ennen veroja ja sähkönsiirtomaksuja.

Viime vuoden lopulla pörssisähkösopimusten osuus oli kahdeksan prosentin luokkaa, mutta osuus on todennäköisesti laskenut tänä syksynä, kun hinnat ovat kallistuneet.

Sähkön hintaennätys kirjattiin vuosina 2009 ja 2010, jolloin kovat pakkaset ja suuri kulutus saivat hinnan nousemaan yli 1 400 euroon megawattitunnilta.