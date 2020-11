Sairaanhoitopiiri: Kahvilassa ja lounaskahvilassa korona-altistukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin eilen kaksi uutta koronavirustartuntaa. Koronatartuntojen kokonaismäärä sairaanhoitopiirissä on 174. Sairaalahoidossa on edelleen muutamia potilaita, sairaanhoitopiiri tiedottaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Myöhemmin koronapositiiviseksi osoittautunut henkilö on oleskellut Valkoinen Puu-kahvilassa Kauhajoella maanantaina 2.11.2020 klo 11.00 – 15.00.

Kahvilassa on ollut maskisuositus ja turvaväleistä on huolehdittu, joten kahvilassa asioineiden tartuntariski arvioidaan pieneksi. Lähikontaktit on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Myöhemmin koronapositiiviseksi osoittautunut henkilö on asioinut Seinäjoella Pohjan Purtava-lounaskahvilassa maanantaina 2.11.2020 klo 10.30 – 11.00. Sairaanhoitopiiri tiedottaa, että turvallisista hygieniakäytänteistä on huolehdittu, ja asiakkaiden osalta tartuntariskiä pidetään pienenä. Asiakkaita kuitenkin kehotetaan seuraamaan oireitaan 14 vrk:n ajan.