SAK lähellä ihmisiä – Nykyaikainen toimipiste avattiin Kouvolaan

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on uudistanut alueorganisaatiotaan ja ensimmäinen uudella palvelukonseptilla toimiva toimipiste avattiin tammikuussa Kouvolaan. Keskeinen sijainti Kouvolan keskustassa kävelykadun nurkalla viestii SAK:n olevan ihmisiä lähellä.

– Kouvolan toimipiste palvelee liittokenttää alueellamme. Tilassa on nykyaikaiset kokouslaitteistot ja tilat noin 30 hengen kokouksiin ja koulutuksiin, kertoo toimistossa työskentelevä järjestö- ja alueasiantuntija Sonja Laitinen.

Laitinen tulee Kouvolaan entisestä Lappeenrannan toimistosta ja työparinsa Kari Kokkola entisestä Mikkelin toimistosta. Kouvola on sijainniltaan keskeinen Kaakkois-Suomen alueella.

Liittojen ammattiosastot ovat jo löytäneet uuden toimipisteen ja sen tarjoamat nykyaikaiset kokoustilat. Viikon päästä torstaina toimipiste täyttyy, kun Kouvolan paikallisjärjestön johdolla askarrellaan banderolleja ja kylttejä Helsingissä järjestettävään mielenilmaukseen.

– Kaakkois-Suomesta on lähdössä työttömien aktiivimallia vastustavaan mielenilmaukseen kaikkiaan kuusi bussireittiä. Osalle reiteistä on jo tilattu lisäautoja, eli väkeä on liikkeelle lähdössä, Laitinen toteaa.

Kaakkois-Suomessa ay-liikkeellä on ollut perinteisesti vahva rooli ja jalansija. SAK:laisten liittojen jäseniä on alueella runsaasti. Vahvasta roolista huolimatta ay-liikkeenkin on elettävä ajassa ja kyettävä uudistumaan.

– Työntekijöiden vahva järjestäytyminen on jatkossakin tärkeää. SAK:lla on selkeä rooli niin järjestöllisenä kuin yhteiskunnallisena vaikuttajana myös tulevaisuudessa, Laitinen linjaa.

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tarjotaan mahdollisuutta mielenilmaukseen osallistumisella 2.2. Kevyemmän osallistumisen mahdollistavat maaliskuussa järjestettävät talviriehat. 1.3. Kouvolan Mielakassa ja 10.3. Ruokolahden FreeSkiissä järjestettävät talviriehat kutsuvat jäseniä perheineen paikallisjärjestöjen, Turvan ja liittojen yhteistapahtumiin.